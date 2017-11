Wirtschaft 4.0 umsetzen / Positionspapier des Didacta Verbandes zur Digitalisierung in der beruflichen Bildung

Darmstadt (ots) - Die zunehmende digitale Transformation hatenorme Auswirkungen für die berufliche Bildung und dieZukunftsfähigkeit Deutschlands. Die Wirtschaft steht vor großenHerausforderungen. Erhebliche Investitionen werden erforderlich, umdie anerkannt hohe Qualität des Erfolgsmodells "DualeBerufsausbildung" zu erhalten und weiter zu entwickeln.Der Didacta Verband als Interessensverband der deutschenBildungswirtschaft für lebenslanges Lernen beschäftigt sich intensivmit Themen und Fragestellungen der beruflichen Aus und Weiterbildung.In einem Positionspapier richtet er Empfehlungen und Forderungen andie Verantwortlichen in Politik und Verwaltung auf kommunaler,Länder- und Bundesebene.Die Positionen des Didacta Verbandes der Bildungswirtschaft:Raum für Digitalisierung in Rahmenlehrplänen undAusbildungsordnungen schaffenBerufe werden sich evolutionär ändern, teilweise wegfallen oderneue entstehen. Die bisherigen Berufsbilder decken zwar weitgehenddie Anforderungen der Digitalisierung ab, werden aber der Vernetzungvon IT, Produktions und Geschäftsprozessen nicht hinreichend gerecht.Daher müssen neue Kompetenzen in der beruflichen Aus undWeiterbildung vermittelt werden, um mit den Auswirkungen dieserVernetzung Schritt zu halten.Digitale Kompetenzen in allen Fächern und Berufsbildern fördernDie Kultusministerkonferenz hat mit ihrer Strategie "Bildung inder digitalen Welt" die Vermittlung digitaler Kompetenzen in dasZentrum gerückt. Digitale Kompetenzen sollen künftig in allen Fächerngelehrt werden. Wir fordern die schnelle und unmittelbare Umsetzungdes Beschlusses für alle Fächer der allgemein und berufsbildendenSchulen.Lernortkooperation stärkenDigitalisierung schafft die Chance, die Lernorte Betrieb,Berufsschule und überbetriebliches Bildungszentrum enger miteinanderzu vernetzen. Hierzu müssen digitale Netze ausgebaut und insbesonderedie schulische Infrastruktur verbessert werden. Alle Lernorte müssenZugriff auf Lehr und Lernsysteme bekommen. Entscheidende Faktorensind neben der Infrastruktur Inhalte, die interaktiv, adaptiv,aktuell, multimedial und multilingual sind.Entwicklung digitaler Inhalte forcierenMit der Digitalisierung entstehen vielfältige Chancen, dieMethodik und Didaktik des Lehrens und Lernens innovativ zu erneuern.Qualitativ hochwertige Lehr und Lernmedien sind in der Erstellung undPflege sehr aufwändig und setzen fundierte Qualitätssicherungs undZulassungsprozesse voraus. Die Kultusministerien müssen daher imRahmen der Lehrmittelfreiheit digitale Inhalte dem Schulbuchgleichstellen. Alle Schüler und Auszubildenden müssen alternativ zumgedruckten Buch digitale Inhalte nutzen können.Qualifizierung der Lehrer und Ausbilder anpassenWesentliche Voraussetzung für die Vermittlung digitalerKompetenzen ist die Qualifikation der Lehrkräfte und Ausbilder. Wirsetzen uns dafür ein, dass in den Betrieben Angebote zurWeiterbildung von Ausbildern flächendeckend geschaffen werden. Wirfordern, die Ausund Fortbildung von Lehrern umfassendweiterzuentwickeln. Der Umgang, die Reflexion und der Einsatzdigitaler Medien, eine angepasste Methodik /Didaktik gehören in allePhasen der Lehrerausbildung. Der schnelle Wandel der Arbeitsweltverlangt, dass die kontinuierliche Weiterbildung für Lehrkräftekünftig verpflichtend werden muss.Zum pädagogischen Auftrag zurückkehrenDie Bereiche ITManagement, Schulverwaltung oder die Entwicklungvon Inhalten sind keine pädagogischen Aufgaben. Wir fordern dieKultusministerien auf, die Berufsschulen personell, organisatorischund strukturell so auszustatten, dass sich die Lehrer wieder auf ihrepädagogischen Kernaufgaben konzentrieren können.Gleiche Bedingungen an allen Berufsschulen sicherstellenDas Ausstattungsniveau an den Berufsschulen ist sehrunterschiedlich und abhängig von den finanziellen Möglichkeiten derSchulträger. Für den von der Bundesregierung angestoßenenDigitalPakt#D als nationales Ausstattungsprogramm zur Schaffung vonmehr Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit muss dringend dieFinanzierung sichergestellt werden. Da dies nur eine erste Initiativesein kann, fordern wir hier ein dauerhaftes Engagement des Bundes.Berufsorientierung und -vorbereitung verbessernIn den allgemeinbildenden Schulen müssen die Grundlagen für diespätere berufliche Tätigkeit gelegt werden. Die Vernetzung zwischenSchulen und lokaler Wirtschaft muss weiter intensiviert werden. EineStärkung der MINTFächer ist vor dem Hintergrund von Wirtschaft 4.0und Digitalisierung dringend geboten. Außerdem ist eine stärkereVerankerung der Berufsorientierung und Berufswahl in den Schulen,auch in den Gymnasien, zwingend erforderlich.Datenschutz vereinfachenDie aktuellen Datenschutzbestimmungen der einzelnen Bundesländersind nicht mehr zeitgemäß und für Schulen nicht praktikabel.Unklarheit und Unsicherheit sind die Folge. Wir fordern eindeutigeund transparente Bestimmungen, um Lehrkräften und Lernendenausreichenden Datenschutz und die einfache Nutzung von digitalenAngeboten und Diensten zu ermöglichen. Datenschutz muss zentralgeregelt werden, um für den Lehrer und seine Schüler Rechtssicherheitzu gewährleisten.Pressekontakt:Didacta Verband der BildungswirtschaftThorsten Timmerarens+49 6151 35215 13timmerarens@didacta.deOriginal-Content von: Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell