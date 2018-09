"#Wirsindmehr" - Benefizkonzert aus Chemnitz ab 17 Uhr live auf ARTE Concert

Strasbourg (ots) - Als Reaktion auf die Ereignisse der letztenTage findet am heutigen Montag, ab 17 Uhr ein Benefizkonzert gegenRassismus und Fremdenfeindlichkeit in Chemnitz statt. Mit dem Konzertdemonstrieren bekannte deutsche Künstler für Toleranz, Respekt undMenschlichkeit. Mit dabei sind Die Toten Hosen, K.I.Z., Feine SahneFischfilet, Trettmann, Kraftklub, Marteria, Casper und Nura.ARTE Concert überträgt die Veranstaltung ab 17 Uhr im Livestreamauf http://concert.arte.tv weltweit in deutscher und französischerSprache und auf seiner Facebookseite.Zeitplan:17 Uhr: Begrüßung und Schweigeminute für Daniel H.17.20-17.45 Uhr: Trettmann17.55-18.25 Uhr: Feine Sahne Fischfilet18.35-19.05 Uhr: K.I.Z19.15-19.45 Uhr: Kraftklub19.55-20.25 Uhr: Nura/Marteria & Casper20.40-21.15 Uhr: Die Toten HosenPressekontakt:Michel Kreß / michel.kress@arte.tv / Tel: +33 3 88 14 2163Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell