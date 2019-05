WirsindEuropa! 28 Länder, 28 Europäer*innen, 28 Stunden. 1LIVE bringt Europa in den Sektor und ins Netz

Köln (ots) -Was macht der Rechtsruck in Österreich mit Katharina aus Wien? Wassagt Olga aus Thessaloniki zur hohen Jugendarbeitslosigkeit inGriechenland? Und warum geht Madeleina aus Sheffield gegen den Brexitund für Europa auf die Straße? 1LIVE, die junge Welle des WDR, willkurz vor der Europawahl seine Hörer*- und Nutzer*innen auf dieeuropäischen Werte, Chancen und Herausforderungen aufmerksam machen -über soziale Netzwerke, auf 1LIVE.de und on Air, gebündelt in 28Stunden.Jede der 28 Stunden widmet 1LIVE dabei einem der 28EU-Mitgliedstaaten. Das Ziel: ein Europaporträt aus der Perspektivejunger Menschen, für junge Menschen. Dabei wird es nicht nur um denAlltag, vermeintliche Klischees und landestypische Musik-Phänomenejunger Europäer*innen gehen. "Wir möchten auf allen 1LIVE-Kanälenvermitteln, wie die Europawahl funktioniert und welche Bedeutungdiese Wahl hat", sagt Uli Krapp, stellvertretender Programmchef von1LIVE. "Wir wollen bei den jungen Menschen im Sektor ein Bewusstseinfür das Thema schaffen, indem wir Europa in ihren Alltag holen underlebbar machen!"Dafür setzt 1LIVE zum ersten Mal bei einempolitisch-gesellschaftlichen Thema auch auf dieUnterhaltungsplattform TikTok. Dort hat 1LIVE die Nutzer*innen dazuaufgerufen, per Video mitzuteilen, was ihnen an Europa besonderswichtig ist, welche Ängste und Hoffnungen sie haben. "TikTok ist für1LIVE eine weitere Möglichkeit, um mit dem Hashtag #WirsindEuropa diejunge Zielgruppe zwischen 16 und 25 Jahren zu erreichen und sie füreuropäische Themen zu begeistern", so Uli Krapp. Bisher haben rund27.000 Nutzer*innen ihre persönliche Videobotschaft aufgenommen undder Hashtag erzielt bereits mehr als 16 Millionen Abrufe.Die Aktion #WirsindEuropa läuft am 24. und 25. Mai 2019. AlleInformationen gibt es auf 1LIVE.de. Alle Videos zur1LIVE-TikTok-Kampagne finden Sie hier:https://www.tiktok.com/share/challenge/1633491436531718Weiter Informationen zum Programm des WDR anlässlich der Europawahlfinden Sie auf http://print.wdr.de/2019-05Darunter auch das Projekt "Club 28" von WDR-Cosmo, eineReportagereihe junger Autoren, die sich ebenfalls an ein jungesPublikum richtet. Die Videos gibt es online unter anderem aufcosmoradio.de.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Svenja SiegertWDR KommunikationTelefon 0221 220 7123svenja.siegert@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell