Wirkungsvolles Online-Instrument in Corona-Zeiten / Stilpunkte.de

Köln (ots) - In der Corona-Krise wird die Digitalisierung zur Existenzfrage! Die Umsätze im Einzelhandel sind seit März desaströs eingebrochen. Selbst bei einer langsamen Wiederbelebung des Wirtschaftslebens durch die schrittweise Öffnung von Geschäften ist zu befürchten, dass sich das Einkaufsverhalten künftig nachhaltig verändern wird.Krisen bieten bekanntlich auch Chancen: Einzelhändler können gerade jetzt mit einer guten Online-Präsenz und Vernetzung mit Online-Marktplätzen gute und sichere Absatzmöglichkeiten auf- und ausbauen. Stilpunkte.de unterstützt mit seinem digitalen Product-Guide gezielt die Einzelhändler, die nach Prüfung des Unternehmens und der Produkte kostenfreie Mitglieder werden können und so von der ansprechenden Präsentation und optimaler Auffindbarkeit profitieren.Wirkungsvolles Instrument zur Ausschöpfung neuer AbsatzpotenzialeDer von Christian Löwendorf im Jahr 2012 gegründete Lifestyle- und Product-Guide http://www.stilpunkte.de ist seit Jahren auf Wachstumskurs. Stilpunkte.de offeriert seine digitale Plattform für Einzelhändler - ab dem 1. Mai auch in Berlin. Damit avanciert Stilpunkte.de zu den interessantesten Konsumentenportalen Deutschlands. "Wir verstehen uns als Gault-Millau im Lifestyle-Bereich. Wir recherchieren für die Konsumenten exklusive Unternehmen, trennen die Spreu vom Weizen und zählen heute - mit 21.000 Produktmarken - zu den größten Markenfindern Deutschlands", unterstreicht der Gründer und CEO Christian Löwendorf.Als digitales Schaufenster bietet das Online-Portal dem Einzelhändler nicht nur eine ansprechende Plattform zur Präsentation seiner Produkte, sondern versteht sich vor allem als Partner und Vertriebskatalysator des Handels. Mit exklusiven Marken und ausgefallenen Angeboten für stilbewusste Kunden - aufgeteilt nach Regionen oder Produktkategorien - ist Stilpunkte.de ein Garant für schnelle Auffindbarkeit im Netz. Dafür stehen den Händlern zusätzliche Angebote und Werbeformen zur Verfügung. Bisher beteiligten sich rund 6.000 Unternehmen. Kaum ein anderes Online-Portal hält eine derart große Produkt- und Markenvielfalt für stilorientiere Konsumenten bereit, die in nahezu allen Metropolregionen Deutschlands präsent ist.Fotos: https://www.dropbox.com/sh/tp8j083awtjel3a/AAAs8DogcD6QHjF8Y9bzegcia?dl=0Bildquelle: Loewendorf Medien GmbHPressekontakt:PRTBHochkirchener Straße 350968 Köln0221-2857744info@prtb.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143902/4581995OTS: STILPUNKTE - LIFESTYLE GUIDE - Eine Marke der Promediagroup GmbHOriginal-Content von: STILPUNKTE - LIFESTYLE GUIDE - Eine Marke der Promediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell