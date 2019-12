Wirkung von Zoos für Artenschutz nachgewiesen / Bedrohte Tiere haben durch menschliche Obhut eine Chance

Berlin (ots) - Die Wirkung moderner zoologischer Gärten für den Artenschutz isterneut nachgewiesen worden. Wie die Weltnaturschutzunion IUCN aktuellbekanntgibt, konnte zuletzt die Bedrohung von zehn Tierarten der sogenanntenRoten Liste herabgestuft werden. Dazu zählt auch die Guam-Ralle: Vor wenigenJahren war der kleine flugunfähige Vogel von der gleichnamigen Pazifikinsel inder Wildnis bereits ausgestorben. Durch Nachzuchten in Zoos konnte es gelingen,nach einem 35 Jahre währenden Zuchtprogramm wieder eine wildlebende Populationauf einer benachbarten Insel erfolgreich anzusiedeln. Damit ist die Ralle erstdie zweite Vogelart, die sich vom Bedrohungsstatus "in der Wildnis ausgestorben"erholen konnte - nach dem ebenfalls durch die menschliche Obhut bewahrtenKalifornischen Kondor. "Natürlich bestärkt uns der Bericht der IUCN in unseremHandeln", sagt Volker Homes, Geschäftsführer des Verbandes der ZoologischenGärten (VdZ). "Für uns heißt das, dass die Natur sich erholen kann, wenn man ihrnur mit vereinten Kräften auch die Chance dazu gibt."Auch der Status des Mauritiussittichs hat sich zuletzt verbessert: Die IUCN hatihn aufgrund von wieder rund 750 Exemplaren in der Wildnis von "stark gefährdet"zu "gefährdet" herabgestuft; vor wenigen Jahren noch war der Papagei sogar als"vom Aussterben bedroht" klassifiziert worden. Als VdZ-Mitglied hat sich auchder Loro Parque auf Teneriffa erfolgreich um die Erhaltung der Art bemüht."Die erfolgreiche Wiederansiedelung einer bedrohten Art ist ein ungeheurerErfolg für den Artenschutz der international vernetzten Zoos", sagt derVdZ-Geschäftsführer Volker Homes. "Sie ist Höhepunkt und Lohn für diekostenintensive, auf Dekaden angelegte Arbeit unserer wissenschaftlichgeleiteten Einrichtungen." Immer wieder hatten Tiergärten und Tierparks bereitsin der Vergangenheit dazu beigetragen, bedrohte oder sogar bereits ausgestorbeneTierarten zu retten. Dazu zählt unter anderem der Davidshirsch, der aktuell inder Wildnis als ausgestorben gilt, aber in den VdZ-Zoos in Berlin, Hodenhagenund Herberstein vor dem Verschwinden bewahrt wird. Ein anderes Beispiel ist dieSäbelantilope, die ebenfalls als im Freiland ausgestorben klassifiziert ist,aber in den Verbandseinrichtungen in Berlin, Darmstadt, Hodenhagen, Karlsruhe,Krefeld, Leipzig und Stuttgart gepflegt wird."Angesichts der traurigen Tatsache, dass sich zwar der Bedrohungsstatus von zehnArten auf der Roten Liste verbessert hat, aber zeitgleich 73 Arten schlechterals zuvor eingestuft werden mussten, steigt die Bedeutung moderner Zoos", sagtVolker Homes. "Unser Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt ist unersetzbar. Invielen Fällen schützen wir die letzten Exemplare ihrer Art und bringen sie -wenn es sinnvoll ist - wieder in die Natur."Rote ListeDie Rote Liste wird seit 1962 von der Weltnaturschutzunion, der InternationalUnion for Conservation of Nature herausgegeben. Auf ihr werden vom Aussterbenbedrohte Tier- und Pflanzenarten verzeichnet. Sie gilt als Fachgutachten, an demsich Regierungen, Behörden und Nicht-Regierungsorganisationen in ihrem Bemühenum Umwelt- und Artenschutz orientieren.Quelle http://ots.de/6BjcOtÜber den VdZDer Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) e.V. mit Sitz in Berlin ist dieführende Vereinigung wissenschaftlich geleiteter Zoologischer Gärten mitWirkungsschwerpunkt im deutschsprachigen Raum. Der 1887 gegründete VdZ ist derweltweit älteste Zoo-Verband und gab den Anstoß zur Gründung desWeltzooverbandes (WAZA). Aktuell gehören zum VdZ 71 Mitgliedszoos inDeutschland, Schweiz, Österreich und Spanien. Zu den Schwerpunkten des VdZgehören die Vertretung der Mitgliederinteressen, die Kommunikation undKooperation mit Behörden, Politikern, Wissenschaftlern, Verbänden und denMedien. Weiterhin unterstützt der Verband Natur- und Artenschutzprojekte, sowieBildung und Forschung in Zoos.[Aktualisierte Version vom 12.12.2019 08:54]Kontakt:Sebastian Scholze, Leiter Kommunikation(sebastian.scholze@vdz-zoos.org; 0175-2731955)Original-Content von: Verband der Zoologischen Gärten (VdZ), übermittelt durch news aktuell