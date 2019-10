Wirkung der GRANDER®-Wasserbelebung wissenschaftlich nachgewiesen

Kitzbühel (ots) - Wissenschaftliches peer-reviewed Paper belegt den Unterschiedzwischen belebtem und unbelebtem WasserJetzt steht auch wissenschaftlich fest, was GRANDER®-Anwender seit vielen Jahrenwissen: Der Unterschied zwischen belebtem und unbelebtem Wasser ist nun auchmesstechnisch nachweisbar. Beim Wassersymposium im September in Kitzbühel wurdenunter anderem diese neuen Erkenntnisse der Wasserforschung präsentiert.Als Johann Grander (?2012) vor vier Jahrzehnten das Familienunternehmen GRANDER®gründete und die Wasserbelebung entwickelte, war die Welt noch eine andere.Dennoch sind seine Erkenntnisse heute aktueller denn je und es zeigt sich einmalmehr, was für ein Vordenker er war. Die GRANDER®-Wasserbelebung geht nun seit 40jahren um die Welt und bereichert seither das Leben von vielen hunderttausendAnwendern auf allen Kontinenten.Naturgemäß stellten sich immer wieder Fragen nach der wissenschaftlichenBegründung des GRANDER®-Effekts. Die tägliche Praxis und die tausendfachenpositiven Wirkungserfahrungen gingen der wissenschaftlichen Erklärbarkeit jedochweit voraus.Durch jahrzehntelange Forschung und die hervorragende Kooperation mitrennomierten Forschungseinrichtungen ist es nun gelungen, messtechnisch denUnterschied zwischen belebtem und unbelebtem Wasser darzustellen.Beim Wassersymposium im September wurde ein wissenschaftliches peer-reviedPaper*), das in der WETSUS-Forschungsgruppe "Applied Water Physics" erarbeitetworden war, erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Ergebnisselassen keinen Zweifel an der Wirkung von GRANDER®: Sie belegen den Unterschiedzwischen belebtem und unbelebtem Wasser eindeutig. Diese Publikation findet auchAnerkennung in der Welt der Wissenschaft.Laut der Studie kommt es durch die Belebung zur Änderung der Impedanz im Wasser,sowie zur verstärkten Bildung von Kalk-Nano-Teilchen (DOLLOPS). Der Nachweiswurde durch die drei unabhängigen Untersuchungsmethoden derImpedanzspektroskopie, Laserstreuung und des Rasterelektronenmikroskopserbracht.Nutzen der GRANDER®-Effekte wissenschaftlich bestätigtJedes Wasser besitzt die Fähigkeit, Kalk zu lösen. Dafür spielen der pH-Wert unddie Temperatur als Parameter eine wesentliche Rolle. Auch die Sättigung mitMineralstoffen etwa bestimmt, wie viel Kalk im Wasser gelöst bleibt und ab wannsich dieser auskristallisiert. Im belebten Wasser beginnen sich dieAblagerungen erst ab einem höheren Härtegrad zu bilden als im unbelebtenWasser.Nutzen der GRANDER®-Wasserbelebung bezüglich der Ablagerungen:In dem durch GRANDER® belebten Wasser zeigt sich eine verstärkteDOLLOP-Bildung. DOLLOPS können als Kristallisationskeime fungieren undbeeinflussen so das Kalkablagerungsverhalten. Aufgrund der geringen Menge anDOLLOPS in unbelebtem Wasser kristallisiert der gelöste Kalk an denRohrwandungen und verengt allmählich den Querschnitt. Im belebten Wasserhingegen kristallisiert der gelöste Kalk durch die höhere Konzentration anDOLLOPS bereits im Wasser und wird einfach ausgeschwemmt.- belebtes Wasser toleriert einen höheren Härtegrad ohne Ablagerungsbildung- durch die Kombination mit einem Ionentauscher kann die Resthärte auf einenhöheren Wert eingestellt werden- Ersparnis von Kosten durch Verzicht auf Chemie, Strom und Wartung- geschmackliche VerbesserungNutzen der GRANDER®-Wasserbelebung bezüglich der mikrobiologischen Stabilitätund gesteigerten Selbstreinigungskraft:Die Hintergrundflora des Wassers (autochthone Bakterien) wirkt wie einImmunsystem. Sie schützt das Wasser auf natürliche Weise vor schädlichenBakterien, indem sie die Nährstoffe verbraucht und unerwünschten Keimen so dieLebensgrundlage entzieht. Es findet ein biologischer Verdrängungswettbewerbstatt, bei dem sich die "gesunde" Flora behauptet. Bakterien brauchenNährstoffe und ein entsprechendes Milieu, um sich im Wasser halten undvermehren zu können - im belebten Wasser ist die natürliche Hintergrundfloraaber aktiver und verbraucht mehr Nährstoffe, wodurch den unerwünschtenBakterien die Etablierung massiv erschwert wird.- höhere mikrobiologische Stabilität- belebtes Wasser bleibt auch bei höherem Nährstoffgehalt stabilWeitere Informationen zu den Ergebnissen des Wassersymposiums 2019 und demwissenschaftlichen Stand gibt es hier (https://www.ots.at/redirect/grander).Kontakt:Mag. Karin Wagnerpresse@grander.com+43 5355 / 20 335Original-Content von: GRANDER GmbH, übermittelt durch news aktuell