Wirksamer Schutz wird immer wichtiger / Borreliose auch durch Mücken (FOTO)

Pullach (ots) -Nicht nur Zecken, sondern auch heimische Stechmücken können Trägerder Borreliose-Erreger sein: Auf diese bislang kaum bekannte,potenzielle Gefahr weisen Wissenschaftler des Senckenberg Institutsin Frankfurt in einer Studie hin1.Mücken nehmen wir hierzulande zumeist nur als Plagegeister wahr,die allenfalls lästige Stiche verursachen. Zu unrecht. Dennmittlerweile lassen sich immer häufiger auch gefährliche exotischeMückenarten in Deutschland nachweisen. So beispielsweise dieAsiatische Tigermücke, die als Hauptüberträger des Dengue-Fiebersgilt. Nun wurden sogar Mücken an verschiedenen Orten im gesamtenBundesgebiet identifiziert, die Träger der Borreliose-Erreger sind.Bislang galten ausschließlich Zecken als Überträger für diesebakterielle Erkrankung, mit der sich in Deutschland jährlichmindestens 40.000 Menschen infizieren2 und die mittlerweile bis inunsere städtischen Grünanlagen, unsere Hausgärten und auf unsereSportplätze vorgedrungen sind.Zwar führt nicht jeder Stich zu einer Erkrankung, doch können dieFolgen für Betroffene erheblich sein. Die Lyme-Borreliose äußert sichanfangs mit grippeähnlichen Symptomen und teilweise mit derWanderröte, ein an der Stichstelle lokal verändertes Hautbild.Unbehandelt kann es zu chronischen Gelenkbeschwerden (Lyme-Arthritis)und neurologischen Störungen kommen. Gegen Lyme-Borreliose kann mansich nicht impfen lassen, zumindest im Anfangsstadium lässt sie sichjedoch noch gut mit Antibiotika behandeln. Bleibt die Krankheitzunächst aber unerkannt, nehmen die Heilungschancen im Verlauf derZeit deutlich ab.3 Umso wichtiger, sich gar nicht erst stechen zulassen.Mit ANTI BRUMM Forte steht ein effektiver, von Stiftung Warentest(05/2017)4 in der Kategorie "Wirksamkeit gegen Mücken und Zecken" mitder Bestnote "sehr gut" bewerteter Schutz aus der Apotheke zurVerfügung. Das dermatologisch getestete und hautverträglichePumpspray ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ab dreiJahren geeignet und wird vom Schweizer Tropeninstitut empfohlen. ANTIBRUMM Forte schützt zuverlässig sechs Stunden vor Mücken und fünfStunden vor Zecken.1 Melaun, C. et al., Occurrence of Borrelia burgdorferi s.l. indifferent genera of mosquitoes (Culicidae) in Central Europe, Ticksand Tick-borne Diseases, Volume 7, Issue 2, March 2016, p. 256-2632 Robert Koch Institut:https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Borreliose/Borreliose.html3 https://link.springer.com/article/10.1007/s00115-003-1560-z#/page-14 Stiftung Warentest (05/2017), Gesamtnote "gut" (1,9). Im Test: 14Mittel gegen Zecken und Mücken, 10 mit gut bewertet.