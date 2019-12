Wirksam spenden: Das PHINEO-Wirkt-Siegel geht an 25 weitere gemeinnützige Organisationen (FOTO)

Berlin (ots) - Das PHINEO-Wirkt-Siegel wurde am 10. Dezember 2019 in Berlin aninsgesamt 25 gemeinnützige Organisationen und Projekte für ihr nachweislichwirksames gesellschaftliches Engagement rund um den gesellschaftlichenZusammenhalt in Deutschland verliehen.Das PHINEO-Wirkt-Siegel kennzeichnet transparent und wirksam arbeitendegemeinnützige Organisationen und Projekte. Seit 2010 haben mehr als 1.000Organisationen den aufwendigen Analyseprozess bei PHINEO durchlaufen, mehr alsein Viertel der Organisationen trägt inzwischen das PHINEO-Wirkt-Siegel."Gerade zur Weihnachtszeit möchten viele Menschen etwas Gutes tun. Wichtig istes, sein Lieblingsprojekt zu finden und 'mit Herz' zu spenden. Damit das eigeneGeld aber auch wirklich Gutes bewirkt, braucht es verlässliche Informationen",erklärt Dr. Andreas Rickert, Vorstandsvorsitzender der PHINEO gAG. "Wenn eineOrganisation unser Siegel trägt, wurde sie umfassend analysiert undausgezeichnet. Klar ist dann, welche Ziele sie verfolgt, woher ihre Mittelstammen und was mit diesen Mitteln geschieht. Wer spenden oder fördern will kannsich sicher sein: Hier ist meine Spende wirksam angelegt."Verliehen wurde das PHINEO-Wirkt-Siegel an folgende gemeinnützige Organisationen(in alphabetischer Reihenfolge): Adolf Bender Zentrum e.V.; Berghof FoundationOperations gGmbH; Bike Bridge e.V.; Bildungswerk für Schülervertretung undSchülerbeteiligung e.V.; CARE Deutschland e.V.; ChangeWriters e.V.; Children fora better World; Dialoghaus Hamburg gGmbH; Diözesanstelle der Katholischen jungenGemeinde (KjG) im Erzbistum Köln e.V.; Eugen-Biser-Stiftung; Fanprojekt Dresdene.V.; filia.die frauenstiftung; Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V.; Gesichtzeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V.; HEIMATSUCHER e.V.; KulturbüroSachsen e.V.; Mehr als Lernen e.V.; Schwules Netzwerk e.V.; StadtpiratenFreiburg e.V.; START Stiftung gGmbH; Stiftung Bildung; StiftungGenerationenzusammenhalt; Stiftung Lernen durch Engagement; Stiftung Zuhören;Verband kinderreicher Familien Deutschland e.V.Die kostenlosen Wirkt-Siegel-Analysen wurden durch die Förderung desBundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und die DFLStiftung ermöglicht.Nähere Informationen finden Sie unterhttps://www.phineo.org/fuer-organisationen/wirkt-siegel.Pressekontakt:Juliane WerlitzPressesprecherin PHINEO gAGTel.: +49 30 52 00 65 376, Mobil: +49 171 644 01 56Mail: juliane.werlitz@phineo.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/80096/4465730OTS: PHINEO gemeinnützige AktiengesellschaftOriginal-Content von: PHINEO gemeinnützige Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell