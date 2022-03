Wirklich wahnsinnig! Warren Buffett hat mit Berkshire Hathaway 130,06 Mrd. US-Dollar Buchgewinn bei der Apple-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Warren Buffett, Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) und die Apple-Aktie (WKN: 865985): In seinem diesjährigen Brief an die Aktionäre hat das Orakel von Omaha mehrfach auf diese Top-Beteiligung hingewiesen. Obwohl das Konglomerat lediglich eine Minderheitsbeteiligung an dem Kultkonzern aus Cupertino besitzt, handelt es sich dabei doch um einen Big 4 im operativen Alltag.

Der diesjährige Brief an die Aktionäre zeigt einige weitere spannende Details. Warren Buffett hat bei Berkshire Hathaway mit der Apple-Aktie inzwischen 130,06 Mrd. US-Dollar an Wert aufgebaut. Und das, obwohl die Einstandsbasis bedeutend geringer ist. Wie auffallend hoch der Spread ist und wie erfolgreich diese Investition damit eigentlich ist, das wollen wir uns etwas näher ansehen.

Warren Buffett, Berkshire Hathaway & die Apple-Aktie: 130 Mrd.!

Das Orakel von Omaha hat in seinem Brief an die Aktionäre einige Top-Beteiligungen, ihre Kostenbasis zum 31.12. des letzten Jahres und den aktuellen Marktwert dargelegt. Das wiederum offenbart einige brisante Einblicke. Beispielsweise, dass eine Investition von 232 Mio. US-Dollar in BYD inzwischen 7,7 Mrd. US-Dollar wert ist. Relativ gesehen ist das natürlich eine Wucht. Aber auch die Apple-Aktie kann hier fulminante Zahlen liefern.

Warren Buffett investierte schließlich insgesamt 31,09 Mrd. US-Dollar in den Kultkonzern aus Cupertino. Allerdings ist das Aktienpaket heute 161,15 Mrd. US-Dollar wert. Rein rechnerisch heißt das, dass wir hier auf einen Buchwert der besagten 130,06 Mrd. US-Dollar blicken. Wie gesagt: Zum 31.12. und der Wert kann entsprechend etwas schwanken.

Allerdings hat Warren Buffett trotz der bekannten Marke, trotz des hohen Einsatzes und der konsequenten Einstufung als großer Big-Tech seinen Einsatz mehr als verfünffacht. Die derzeitigen 130 Mrd. US-Dollar Buchgewinn entsprechen alleine einem relativen Anteil von 18,2 % der Marktkapitalisierung von Berkshire Hathaway. Es ist wirklich bezeichnend, wie erfolgreich diese Investition des Starinvestors gewesen ist. Aber auch im Hinblick darauf, wonach er sucht, auf welche Chancen er wartet. Und woher die Rendite im vergangenen Jahrzehnt oder auch zuletzt gekommen ist.

Apple zahlt Warren Buffett und Berkshire Hathaway inzwischen 785 Mio. US-Dollar Dividende pro Jahr. Gemessen an der Einstandsbasis ist auch das ein sehr solider Wert. Ohne Zweifel war die Apple-Aktie in den vergangenen Jahren eine starke, prägende Investition.

Das sind die starken Investitionen!

Bei Berkshire Hathaway ist die Apple-Aktie eine der starken Investitionen der vergangenen Jahre. Der Einsatz war hoch, auch zu Recht. Die Qualität hat inzwischen zu einer bahnbrechenden Rendite geführt und weiteres Potenzial ist für den Starinvestor offensichtlich vorhanden.

Über 130 Mrd. US-Dollar Buchgewinn bei knapp über 31 Mrd. US-Dollar Einsatz. Auch das zeigt, was Warren Buffett damit meint, wenn er sagt, dass man Chancen, die sich bieten, ergreifen muss.

Der Artikel Wirklich wahnsinnig! Warren Buffett hat mit Berkshire Hathaway 130,06 Mrd. US-Dollar Buchgewinn bei der Apple-Aktie! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

