Potsdam (ots) -Die Eröffnung des Flughafens BER bei Schönefeld liegt noch inweiter Ferne. Das aktuell mutmaßliche Eröffnungsdatum ist, vermutlichnicht ganz ohne Taktik, auf einen Termin nach der nächstenLandtagswahl gelegt worden. Jetzt stellt der VW-Konzern seine ausdiverseren Skandalen rührende Überproduktion am BER ab. 8000 Neuwagenwerden in den Parkhäusern zu bestaunen sein.Dazu erklärt der AfD-Abgeordnete Franz Wiese, Mitglied imBER-Sonderausschuss des Landtages: "Mitten im Sommerloch wirft dieFlughafengesellschaft eine Nebelgranate ab und viele Journalistenfallen darauf herein. Unterm Strich bleibt beim Leser hängen: DieFlughafengesellschaft tut etwas, um Geld zu verdienen und das Loch inder Kasse zu verkleinern. Doch das sind tatsächlich nur die berühmten'Peanuts'. Der Flughafen hat einen riesigen Finanzbedarf. Über eineMilliarde hatte er sich gerade als Kredit besorgt, die sind auchschon fast wieder weg. Unter 400 Millionen waren beim letztenKassensturz noch übrig. Und davon muss jetzt der durchGerichtsbeschluss verschärfte Lärmschutz bezahlt werden und ein neuesTerminal will der BER auch noch bauen. Diese eine Million anParkgebühren fällt da gar nicht ins Gewicht. Woidke und seine Truppefreut es trotzdem, denn neben Umfragetief für Rot-Rot und demGolze-Skandal sind die ausgelasteten Parkhäuser in Schönefeld malgute Nachrichten. Aber auch nicht so gut, dass sie Rot-Rot nochretten könnten."