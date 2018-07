Wirklich, Western Gas Equity?

Am 24.07.2018 ging die Aktie Western Gas Equity an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 36,13 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".Western Gas Equity haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20,53 liegt Western Gas Equity unter dem Branchendurchschnitt (58 Prozent). Die Branche "Oil, Gas & Coal" weist einen Wert von 49,42 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Weiterlesen...