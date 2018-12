Target Healthcare Reit: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

An der Heimatbörse Xetra London notiert Target Healthcare Reit per 03.12.2018 bei 109 GBP.

Unser Analystenteam hat Target Healthcare Reit auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Target Healthcare Reit investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,97 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate einen Mehrertrag in Höhe von 1,81 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Target Healthcare Reit-RSI ist mit einer Ausprägung von 0,05 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 0,11, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Buy" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Target Healthcare Reit-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1,59 GBP. Der letzte Schlusskurs (109 GBP) weicht somit +6755,35 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (3,21 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+3295,64 Prozent), somit erhält die Target Healthcare Reit-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Target Healthcare Reit-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.