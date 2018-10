Wirklich, SM Energy?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie SM Energy, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 26.10.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 25,32 USD.

Die Aussichten für SM Energy haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Derzeit schüttet SM Energy niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal. Der Unterschied beträgt 4,68 Prozentpunkte (0,39 % gegenüber 5,07 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von SM Energy im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um SM Energy. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt SM Energy damit 57,51 Prozent unter dem Durchschnitt (89,99 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Oil, Gas & Coal" beträgt 89,99 Prozent. SM Energy liegt aktuell 57,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".