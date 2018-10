InterXion: Es hat sich bereits abgezeichnet …

An der Börse New York schloss die InterXion-Aktie am 02.10.2018 mit dem Kurs von 66,51 USD. Die InterXion-Aktie wird dem Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen InterXion. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der InterXion ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die InterXion-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 72,31, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,58, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der InterXion als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 11 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu InterXion vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 70,44 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 5,92 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 66,51 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".