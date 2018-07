Wirklich, First Nasdaq Global Auto Index?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Der First Nasdaq Global Auto Index-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 36,95 USD festgestellt.Wie First Nasdaq Global Auto Index derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der First Nasdaq Global Auto Index beläuft sich mittlerweile auf 41,35 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 36,95 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,64 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 39,2 USD. Somit ist die Aktie mit -5,74 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

