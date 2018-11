Wirklich, EDF?

Weitere Suchergebnisse zu "Electricité de France":

Für die Aktie EDF aus dem Segment "Elektrische Dienstprogramme" wird an der heimatlichen Börse EN Paris am 19.11.2018, 12:01 Uhr, ein Kurs von 14,95 EUR geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses EDF auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen EDF. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,13 Prozent und liegt damit 0,38 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Utilities, 3,52). Die EDF-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die EDF-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die EDF-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu EDF vor. Unterm Strich erhält EDF somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.