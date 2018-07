Wirklich, DB Base Metals Short Exchange Traded Notes due June 1?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie DB Base Metals Short Exchange Traded Notes due June 1. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse NYSE Arca mit 16,82 USD.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses DB Base Metals Short Exchange Traded Notes due June 1 auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei DB Base Metals Short Exchange Traded Notes due June 1 konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält DB Base Metals Short Exchange Traded Notes due June 1 auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

