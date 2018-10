Wirklich, Briggs & Stratton?

Für die Aktie Briggs & Stratton aus dem Segment "Industriemaschinen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 04.10.2018 ein Kurs von 19,19 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Briggs & Stratton einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Briggs & Stratton jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Briggs & Stratton liegt bei 74,21, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Briggs & Stratton bewegt sich bei 63,3. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Briggs & Stratton für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Briggs & Stratton für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Briggs & Stratton insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Briggs & Stratton mit einem Wert von 14,7 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Machinery" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 50,72 , womit sich ein Abstand von 71 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.