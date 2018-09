Wirklich, Belden?

Am 17.09.2018 ging die Aktie Belden an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 72,35 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektronische Komponenten".

Belden haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Belden beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,28 Prozent und liegt mit 0,02 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,29) für diese Aktie. Belden bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Belden-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 70 USD. Der letzte Schlusskurs (72,35 USD) weicht somit +3,36 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (68,77 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,21 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Belden-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Belden-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für Belden liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Belden-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 89,33 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (72,35 USD) könnte die Aktie damit um 23,47 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Belden-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.