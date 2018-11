Axon Enterprise: Sie dürfen gespannt sein!

Der Axon Enterprise-Schlusskurs wurde am 15.11.2018 an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 49,58 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Die Aussichten für Axon Enterprise haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Axon Enterprise erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 146,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Aerospace & Defense"-Branche sind im Durchschnitt um 17,96 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +128,97 Prozent im Branchenvergleich für Axon Enterprise bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,55 Prozent im letzten Jahr. Axon Enterprise lag 131,38 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Axon Enterprise konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Axon Enterprise auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Axon Enterprise-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 54,99 USD. Der letzte Schlusskurs (49,58 USD) weicht somit -9,84 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (61,54 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,43 Prozent), somit erhält die Axon Enterprise-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Axon Enterprise-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.