München (ots) - Das Wireless Innovation Forum hat auf der WirelessInnovation Forum Conference on Communications Technologies andSoftware Defined Radio (WInnComm 2017) die Gewinner der jährlich zuvergebenden, prestigeträchtigen Achievement Awards verkündet. SVFuA,das für die Deutsche Bundeswehr entwickelte softwarebasierteFunksystem (SDR) für streitkräfteübergreifende Operationen, wurde als"Technology of the Year" ausgezeichnet. Es leistet einen Beitrag zurZielsetzung des WInnForum, die Interoperabilität verbündeterStreitkräfte zu ermöglichen. Als federführender Industriepartner desSVFuA-Projekts hat Rohde & Schwarz dieses Konzept mit seinerWellenformentwicklungsumgebung möglich gemacht.Der Technology of the Year Award würdigt die Leistung vonEinzelpersonen oder Organisationen für ein bahnbrechendes Produktoder eine Technologie aus dem Bereich Software Defined Radio undCognitive Radio.Ziel des SVFuA-Projekts war die Entwicklung einessoftwarebasierten Funksystems (SDR) für die Deutsche Bundeswehr zumEinsatz in streitkräfteübergreifenden Operationen. Es wurde im Juni2016 erfolgreich abgeschlossen. Im Juni 2017 unterzeichnete dasBundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung derBundeswehr (BAAINBw) nach vielen Jahren gemeinsamerEntwicklungsarbeit einen Vertrag mit Rohde & Schwarz über dieBeschaffung von SVFuA. Damit erhält die Bundeswehr alle notwendigenWerkzeuge, um die Informationshoheit zu gewinnen und zu schützen. Siestellt außerdem Schnittstellen zu Bündnispartnern währendstreitkräftegemeinsamen Operationen und für die kollektiveVerteidigung bereit.Bosco Novak, Leiter des Geschäftsbereichs SichereFunkkommunikationssysteme bei Rohde & Schwarz, erklärt: "Wir fühlenuns geehrt, vom Wireless Innovation Forum, einerExpertenorganisation, die sich weltweit für die Weiterentwicklung derKommunikationstechnik einsetzt, für unsere Pionierleistungausgezeichnet zu werden. Wir sind stolz darauf, die DeutscheBundeswehr mit dem SVFuA-System für sichere und interoperable,moderne taktische Kommunikation zu unterstützen."Die Funkgeräteplattform und die Wellenformen entsprechen dem vomWINNF unterstützten Standard Software Communications Architecture(SCA), Version 2.2.2. Die Zertifikate über die SCA-Konformität wurdenvon der Wehrtechnischen Dienststelle für Informationstechnologie undElektronik (WTD 81) ausgestellt. Die WTD 81 ist das erste europäischePrüflabor, das ein Zertifikat über die SCA-Konformität ausgestellthat. SVFuA ist das erste europäische SDR, das eine SCA-Zertifizierungerhalten hat. Auch ist SVFuA das erste europäische SCA-basierteSDR-System, auf das erfolgreich Wellenformen von Drittanbieternportiert wurden. Es ist darüber hinaus das erste Funksystem weltweit,das die Portierung von Wellenformen ermöglicht und gleichzeitig diegeistigen Eigentumsrechte sowohl der Plattform als auch derWellenformlieferanten schützt.Als federführender Industriepartner des SVFuA-Projekts hat Rohde &Schwarz dieses Konzept mit seiner Wellenformentwicklungsumgebungmöglich gemacht. Das Bundesamt für Sicherheit in derInformationstechnik (BSI) hat bestätigt, dass das System bis zurdeutschen Geheimhaltungsstufe GEHEIM zertifizierbar ist. Dies isteine Voraussetzung für die Zertifizierung bis zurNATO-Geheimhaltungsstufe NATO SECRET. Als Dreikanalfunksystemunterstützt die SVFuA mehrere unabhängige Sicherheitsstufen (MultipleIndependent Levels of Security, MILS).Insgesamt leistet SVFuA einen wesentlichen Beitrag zur Zielsetzungdes WInnForum, die Interoperabilität verbündeter Streitkräfte zuermöglichen.