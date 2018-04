Wirecards mobile Bezahllösung boon ist jetzt via Fitbit Pay erhältlich / Alle Fitbit-Pay-Kunden in Irland, Italien, Spanien, der Schweiz und Großbritannien profitieren von digitalen boon Zahlungen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der führende Spezialist fürdigitale Finanztechnologie, hat sich mit Fitbit (NYSE: FIT)zusammengetan, dem führenden internationalen Wearables-Unternehmen,um kontaktlose Zahlungen über Fitbit Pay anzubieten. In den kommendenWochen werden alle Fitbit-Pay-Kunden in Europa von WirecardsFlagship-Produkt boon profitieren - einer einfachen, sicheren undvoll digitalen Mobile-Payment-Lösung, mit denen sie am Point-of-Salezahlen können - sodass Nutzer ihre physischen Geldbörsen und ihreSmartphones zu Hause lassen können. Kunden in Italien, Irland,Spanien, der Schweiz und Großbritannien können ab jetzt ihredigitalen boon-Karten zu Fitbit Pay hinzufügen und mit ihrenFitbit-Ionic- oder Fitbit-Versa-Smartwatches an allen MastercardKontaktlos-Akzeptanzstellen sicher bezahlen.Georg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer Solutionsbei Wirecard, sagt: "Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mitFitbit, durch die wir unseren Kunden noch mehr Flexibilität undFreiheit bei der Auswahl ihrer bevorzugten Geräte für den Einsatzihrer digitalen boon-Karten bieten können. boon-Kunden können jetztbeim Sport ihre Smartphones zu Hause lassen, ohne im Alltageingeschränkt zu sein."Fitbit Pay lässt sich auf Fitbit Ionic und Fitbit Versa leichteinrichten: In einfachen Schritten wird in der Fitbit App eineKredit- oder Debitkarte zur Fitbit Wallet des Nutzers hinzugefügt*.Zum Bezahlen hält man einfach die linke Taste der Watch gedrückt, bisdie Debit- oder Kreditkarte auf dem Display erscheint, dann hält mandie Watch vor ein Bezahlterminal, bis eine Zahlungsbestätigung aufder Anzeige erscheint.Fitbit Pay ist mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet.Eine dem Industriestandard entsprechende Tokenization-Plattformgewährleistet, dass die Karteninformationen eines Nutzers niemals anHändler oder Fitbit weitergegeben werden. Außerdem wählt der Kundewährend der Einrichtung von Fitbit Pay einen vierstelligen PIN-Codeals zusätzlichen Schutz.boon von Wirecard ist die erste voll digitalisierte mobileBezahllösung, die völlig unabhängig von Banken und Netzbetreibernfunktioniert.* Verfügbarkeit siehe auf fitbit.com/fitbit-pay/banksÜber Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). WeitereInformationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgenSie uns auf Twitter @wirecard.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell