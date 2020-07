Wirecard – zurück in der Erfolgsspur!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Firma Wirecard, die bereits vor Wochen Insolvenz angemeldet hatte, legt heute wieder einen Raketenstart hin und lässt alle Kritiker im Schatten stehen! Was für ein Tag für den Zahlungsdienstleister, der schon lange abgeschrieben wurde. Hier könnte wieder einiges möglich sein, sofern der Kursverlauf nicht wieder von negativen Schlagzeilen in die Tiefe gerissen wird!

Anleger-Tipp: Sind das jetzt Kaufkurse? Oder ist das nur ein kurzzeitiges Hoch? Wir haben uns den genauen Kursverlauf angeschaut. Unsere Analyse finden Sie hier.

Derzeit steht ein satter Gewinn von 16,19 Prozent zu Buche! Das entspricht 0,251 Euro und zeigt auf, dass mit dieser Aktie immer noch zu rechnen ist und es ganz schnell wieder bergauf gehen kann! 1,801 Euro Kurswert nach den Entwicklungen der letzten Wochen und Monate sind ein grandioses Comeback, auf das sich aufbauen lässt und die Anleger wieder glücklicher machen dürfte.

Da stellt sich natürlich die Frage, wo die Reise noch hingehen kann. Ist das der Auftakt einen überragenden Aufholjagd? Sollte man an dieser Stelle wieder investieren? Wohin kann es für die Aktie noch gehen? Dieses Wertpapier ist auf jeden Fall on fire und wirft derzeit gute Gewinne ab. Man sollte es sich also zweimal überlegen, ob man mit dieser Aktie schon abgeschlossen hat oder jetzt noch einsteigen will!

Fazit: Wirecard ist immer für eine Überraschung zu haben. Die derzeitige Entwicklung macht Mut und könnte ein absoluter Kaufkurs sein. Wir haben uns die Aktie genauer angeschaut, den Sonderreport können Sie hier abrufen.