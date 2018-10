Wirecard zählt erneut zu den Verlierern

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Handel am Freitag stand schon sehr früh unter dem negativen Einfluss aus Übersee. Dort erlebten die Tech-Werte eine besonders schwere Zeit. In Deutschland zählte Wirecard an einem insgesamt schwachen Handelstag erneut zu den Verlierern. Für die Aktie ging es im Laufe des Tages um 3,54 Prozent nach unten. Die neue Notierung von 159,40 Euro überzeugt die Investoren bislang nicht und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.