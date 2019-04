Wirecard: Ein wirklich „heißer Reifen“!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie des Zahlungsanbieters Wirecard schwankt seit Wochen extrem. Bullen und Bären zerren an die Kursen und fast täglich wechselt der Favorit.

Grund dafür ist der Bericht der Financial Times über angebliche Unregelmäßigkeiten in der Finanzabteilung. Eine von Wirecard in Auftrag gegebene Studie konnte diese Vorwürfe entkräften.

Trotzdem bleibt die Aktie weiterhin ein Spielball der Marktkräfte, die den Chart fast täglich wieder von

Ein Beitrag von Jörg Mahnert.