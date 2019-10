Wirecard wird zur Jo-Jo-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Was für ein Tag in den Aktien der Wirecard AG (WKN: 747206), die gestern auf den tiefsten Stand seit April fielen. Auslöser war ein neuer Bericht in der berüchtigten „House of Wirecard“-Artikelserie der renommierten Financial Times über den Bezahldienstleister für digitale und mobile Transaktionen aus dem DAX. Diesmal im Fokus: Wirecards Geschäfte in Dubai und Irland, die auch konzernintern zusammenhängen zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



