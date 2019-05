Wirecard: Das weiß wirklich nur Markus Braun selbst

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

In den letzten Wochen gehörte die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) zu den absoluten Top-Gewinnern im DAX. Nach all den „Skandal“-Artikeln der Financial Times, Schlagzeilen und heftigen Kurskapriolen liegt die Wahrheit an der Börse bekanntlich im Kurs und der hält zur Stunde bei 155,50 Euro. Wenn man Wirecard-CEO Markus Braun das Angebot gemacht hätte im Februar – als die Wirecard-Aktie im Tief bei 86,00 Euro notierte – dass im Mai wieder fast das Kursniveau vor dem Start der FT-Artikelserie erreicht werden würde, hätte er vermutlich sofort eingeschlagen – und die meisten Aktionäre vermutlich auch.

Am 26. März wurde seitens Wirecard eine „Zusammenfassung der Feststellungen der unabhängigen Untersuchung“ durch die Wirtschaftskanzlei Rajah & Tann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Die Aktie explodierte an dem Tag auf bis zu 130,35 Euro – tags zuvor handelte sie noch bei 93,12 Euro. Der Markt fasste im Anschluss zunehmend Vertrauen und rückte bis dato auf bis zu 158,85 Euro (Tageshoch vom Mittwoch) vor.

