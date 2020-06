Wirecard – was für ein Schock!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wer es mit der Aktie von Wirecard hält, dem dürfte heute wieder zum Heulen zu Mute sein. Nachdem der Kurswert gestern von Eröffnung bis zum Schluss ein krasses Plus von 7,48 Euro einfahren konnte, muss der Kurswert heute wieder starke Einbußen in Kauf nehmen, die jeden Anleger schmerzen dürften.

Anmerkung der Redaktion: Wie wird Wirecard diese Entwicklung überstehen? Das und noch vieles mehr lesen Sie in unserem exklusiven Sonderreport. Einfach hier klicken.

Der Kurswert beträgt nun nur noch 95,98 Euro. Das ist mit einem Minus von 1,50 Euro und 1,54 Prozent gleichzusetzen. Für Anleger wahrscheinlich ein Schock, hatte sich der Kurs doch so gut entwickelt. Da waren gerade hohe Gewinne abzusehen und jetzt fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Aber jede Krise birgt auch neue Chancen, denn wer vorher noch nicht mit dieser Aktie in Kontakt gekommen ist, dürfte spätestens jetzt hellhörig geworden sein!

Dennoch steht für Wirecard noch ein beachtlicher Kurswert zu Buche. Verglichen mit dem Kurs vor ein paar Wochen, als man noch mit großen Problemen kämpfte und nicht einmal mehr die 80 Euro erreichen konnte, ist die derzeitige Entwicklung durchweg positiv zu betrachten. Auch jetzt ist es noch nicht zu spät, in diese Aktie zu investieren und Teil des Aufwärtstrend zu werden!

Fazit: In unserem brandaktuellen Sonderreport lesen Sie alles über die Corona-Krise und die Börsen. Hier kostenfrei lesen.