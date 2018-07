Wirecard: Das wäre der Ritterschlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Auch wenn Wirecard in den vergangenen zwei Wochen seinen Höhenflug am Aktienmarkt unterbrochen hat, steht nun offenbar der Ritterschlag bevor: Der Finanzdienstleister könnte schon bald in den Dax aufsteigen, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vermeldet. Leidtragender der Entscheidung wäre die Commerzbank. Überraschend käme das freilich nicht: Das ehemalige Start-up Wirecard hat die Großbank in Sachen Marktkapitalisierung deutlich hinter sich gelassen.

Ein Beitrag von Achim Graf.