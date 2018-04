Wirecard wächst weiter kräftig - Erwartungen leicht übertroffen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

ASCHHEIM/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Zahlungsabwickler Wirecard profitiert weiter vom anhaltenden Boom im Onlinehandel und der fortschreitenden Digitalisierung.



Umsatz und operatives Ergebnis legten in den ersten drei Monaten kräftig zu. Der Erlös sei um 52 Prozent auf 417,2 Millionen Euro gestiegen, teilte das TecDax-Schwergewicht am Donnerstag in Aschheim bei München mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte den vorläufigen Daten zufolge um rund 38 Prozent auf knapp 112 Millionen Euro. Damit schnitt Wirecard etwas besser ab, als Experten erwartet hatten. Das Unternehmen bestätigte zudem seine vor kurzem erhöhte Prognose für das laufende Jahr./zb/fba