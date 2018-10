Wirecard wächst schneller als erwartet - Ergebnisprognose bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

ASCHHEIM (dpa-AFX) - Der Zahlungsdienstleister Wirecard ist im dritten Quartal etwas schneller gewachsen als am Markt erwartet.



Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 35 Prozent auf 549,2 Millionen Euro, wie der Dax -Konzern am Dienstag in Aschheim bei München mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte um 36 Prozent auf 150,1 Millionen Euro. Bei beiden Werten schnitt das Unternehmen etwas besser ab als von Experten zuvor geschätzt. Die Jahresprognose für das operative Ergebnis bestätigte das Management um Chef Markus Braun, es soll nach wie vor zwischen 530 und 560 Millionen Euro landen. Analysten rechnen bereits mit einem Wert am oberen Ende der Spanne.