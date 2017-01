Wirecard wächst RASANT!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

durch immer neue Kooperationen ist Wirecard derzeit auf einem klaren Wachstumskurs, der sich stetig zu beschleunigen scheint. Mit dem neuen Kooperationspartner TransferTo nimmt der Zahlungsdienstleister jetzt die Schwellenländer ins Visier.

TransferTo ist das führende B2B-Netzwerk für mobile Zahlungen, welches auch grenzübergreifend funktioniert. Zusammen mit Wirecard soll jetzt ein White-Label-Dienst aufgebaut werden, mit dem Überweisungen zwischen Mobiltelefonen ermöglicht werden sollen. Mobile-Money-Betreiber können diesen Dienst in den Schwellenländern unter eigenem Namen betreiben und dabei auf die Infrastruktur und das Know-how von Wirecard und TransferTo zurückgreifen.

Schneller und einfacher Service!

Das Ziel des neuen Dienstes ist es, schnelle und unkomplizierte Überweisungen für die Anwender zu ermöglichen. Im besten Fall soll das System nicht komplizierter als der Versand einer SMS sein, ohne dass dabei Kompromisse in Sachen Sicherheit eingegangen werden müssen. Die Lösung bietet den gewaltigen Vorteil, dass Anwender nicht zwingend ein Bankkonto oder eine Keditkarte für die Nutzung benötigen. Gerade in den Schwellenländern mangelt es nämlich zwei Milliarden Menschen an dieser Voraussetzung. Eingegangene Gelder können entweder bei einem Agenten nach Wahl eingelöst oder direkt zur Zahlung von Rechnungen über das gleiche System genutzt werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

