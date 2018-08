Wirecard vs. Deutsche Bank: Ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Längst hat der aufstrebende FinTech-Konzern Wirecard mit der Commerzbank die zweitgrößte deutsche Bank in Sachen Marktkapitalisierung überholt. Nun liefert sich der noch im TecDax gelistete Konzern aus Aschheim bei München ein Wettrennen mit dem größten Geldinstitut hierzulande, der Deutschen Bank.

Kopf-an-Kopf-Rennen

So berichtete der Börsendienst der ARD kürzlich, dass der Zahlungsdienstleister im vorbörslichen Handel am Dienstag an der Deutschen Bank vorbeiziehen konnte.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.