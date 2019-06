Wirecard unterstützt führenden Baukonzern Doka bei der Digitalisierung / Das Online-Angebot soll künftig rund 40 Länder und alle gängigen Zahlmethoden umfassen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führendeInnovationstreiber digitaler Finanztechnologie, unterstützt Doka,einem der weltweit führenden Unternehmen der Baubranche, dasPotenzial im Bereich E-Commerce optimal zu nutzen. Wirecard hat fürdas Unternehmen dafür einen Online Shop konzipiert und unterstütztden Anbieter von Schalungstechnik bei der Umsetzung seinerInternationalisierungsstrategie.Aktuell greifen Kunden aus rund 14 Ländern auf das Online-Angebotvon Doka zu. Jährlich sollen nun zwischen sechs und acht Länder neuangebunden werden. Eine Besonderheit von Doka und seinemOnline-Angebot ist das umfangreiche Mietgeschäft, das in einigenLändern angeboten wird. So können Wand- und Deckenschalungen,Bauzubehör und Sicherheitsprodukte des Herstellers nicht nur gekauft,sondern auch gemietet werden. Dabei stehen für denTransaktionsabschluss sämtliche aktuelle Payment-Funktionen, darunterKreditkarte wie auch Apple Pay und Google Pay, zur Verfügung.Wirecard übernimmt hierbei die Zahlungsabwicklung.Damit können Doka-Kunden noch einfacher von dem umfassendenLösungsportfolio rund um Entwicklung, Produktion und Bereitstellungvon Schalungstechnik für alle Bereiche am Bau profitieren. Überalldort, wo die höchsten Gebäude, die längsten Brücken und wegweisendeBauwerke errichtet werden, sind die Schalungslösungen desUnternehmens aus Holz, Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe, Stahl undAluminium gefragt. Doka beschäftigt über 6.700 Mitarbeiter in über 70Ländern und gehört zur familiengeführten Umdasch Group, die auf eine150-jährige Firmengeschichte zurückblickt.Mit seinem Online Shop setzt Doka ein für die Baubranche wichtigesZeichen. Während heute gerade einmal fünf Prozent der Baustoffe und-produkte im Internet gekauft werden, sollen 2030 bereits 25 Prozentaller Umsätze in der Baubranche online erwirtschaftet werden. Das istdas Ergebnis der Studie "Veränderung der B2C/B2B Marktstrukturendurch E-Commerce" der Unternehmensberatung Roland Berger."Wir haben uns bewusst für Wirecard entschieden, einen derführenden und größten Anbieter für digitale Zahlungslösungen mitinternationaler Erfahrung. In der Baubranche steigt der Bedarf nachinnovativen Produkten, Lösungen und Dienstleistungen überLändergrenzen hinweg. Dabei spielt die Digitalisierung eineentscheidende Rolle, um Produktivitätssteigerungen zu erzielen. Umsowichtiger ist es, auch beim Payment mit einem Partnerzusammenzuarbeiten, der sowohl technologisch als auch in Bezug aufInternationalisierung an der Spitze steht", sagt Gerald Haring, Headof Department E-Commerce bei Doka."Die Zusammenarbeit mit einem der führenden Bauunternehmen mitSitz in Österreich zeigt eindeutig, wie sich die Digitalisierung aufdie Industrie auswirkt - denn auch hier werden digitaleVerkaufsstrategien künftig den Erfolg von Herstellern undService-Anbietern mitbestimmen. Wir freuen uns, die Entwicklung indiese Richtung mit voranzutreiben, um das Geschäft weiter rasant von14 Ländern auf rund 40 Länder abzudecken, in denen Doka seineServices künftig digital anbietet", sagt Roland Toch, ManagingDirector CEE bei Wirecard.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über Doka:Doka zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in derEntwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Schalungstechnik füralle Bereiche am Bau. Mit mehr als 160 Vertriebs- undLogistikstandorten in über 70 Ländern verfügt Doka über einleistungsstarkes Vertriebsnetz und garantiert damit die rasche undprofessionelle Bereitstellung von Material und technischem Support.Doka ist ein Unternehmen der Umdasch Group, erzielte zuletzt einenUmsatz von 1,44 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit mehr als6.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell