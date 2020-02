Wirecard unterstützt SIGNAL IDUNA bei der Digitalisierung ihrer Versicherungsdienstleistungen / Verbraucher können Versicherungen noch komfortabler online abschließen und bezahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber fürdigitale Finanztechnologie, unterstützt SIGNAL IDUNA beim Ausbau ihres Online-und Mobilangebots um weitere Zahlmethoden. Zukünftig werden VerbraucherReiseversicherungen online abschließen und direkt bezahlen können. Wirecardübernimmt dabei die Abwicklung der Zahlungen sowie die Auszahlungen imSchadensfall. SIGNAL IDUNA wurde vor über hundert Jahren gegründet und stelltsich derzeit erfolgreich dem digitalen Wandel.Die Digitalisierung verändert den Versicherungsmarkt. Die Grenzen zwischen denKommunikationskanälen verschwimmen, und der Wettbewerb wird weltweit immerintensiver. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Versicherer unmittelbare,personalisierte Kundenerlebnisse für die Versicherungsnehmer über alle Kanälehinweg gewährleisten. Wirecard bietet alles, was Versicherer benötigen, um einesichere Zahlungsabwicklung und ein optimales Erlebnis zu ermöglichen. Neben derschnellen und einfachen Integration in bestehende Systeme können die Lösungenvon Wirecard Versicherungen somit helfen, die Kundenbindung systematisch zuerhöhen.Durch die Zusammenarbeit mit Wirecard ist es SIGNAL IDUNA gelungen, neueZahlmethoden nahtlos in einer intuitiven Benutzeroberfläche bereitzustellen,über die die Kunden rund um die Uhr zugreifen können.SIGNAL IDUNA bietet leistungsstarke Versicherungs- und Finanzprodukte sowieexklusive Angebote für Privat- und Gewerbekunden, die auch online abschließbarsind. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über die maßgeschneiderte App"meine SIGNAL IDUNA", die sowohl im App Store als auch in Google Play verfügbarist, so dass die Kunden auch unterwegs ihre Versicherungsangelegenheiten schnellund unkompliziert erledigen können."Wir wollen unsere Kunden zielgruppengerecht und schnell bedienen. DieKooperation mit Wirecard ist ein weiterer Schritt, uns auf die zunehmendeDigitalisierung einzustellen und der digitalen Lebensweise gerecht werden. Dankeiner intuitiven Zahlungsseite, die auf der Wirecard-Plattform basiert, könnenwir Reibungsverluste minimieren und ein optimales Erlebnis für unsere Kundensicherstellen", erklärt Arne Boysen, Abteilungsleiter Inkasso und Projektleiterfür das Projekt "alternative Bezahlmöglichkeiten" bei SIGNAL IDUNA. "Vor allemdie breite Auswahl an Zahlungsmethoden sowie die unkomplizierte und schnelleIntegration haben uns bei Wirecard überzeugt. Zudem erfüllt Wirecard unsereextrem hohen Sicherheitsanforderungen"."Wirecard ist ideal positioniert, um digitale Transformationen wie die derSIGNAL IDUNA zu unterstützen, damit Unternehmen sich in einem sich schnellwandelnden Markt von der Konkurrenz abheben können", ergänzt Christian Reindl,EVP Retail & Consumer Goods bei Wirecard.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalenPlattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden alsauch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdienstenrund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integriertenB2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, DataAnalytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online,Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehrerenSchlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- undKartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert(DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de,folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecard.Über SIGNAL IDUNA:Die SIGNAL IDUNA Gruppe geht zurück auf kleine Krankenunterstützungskassen, dieHandwerker und Gewerbetreibende vor über 100 Jahren in Dortmund und Hamburggegründet hatten. Heute hält die SIGNAL IDUNA das gesamte Spektrum anVersicherungs- und Finanzdienstleistungen für alle Zielgruppen bereit. DerGleichordnungskonzern betreut mehr als zwölf Millionen Kunden und Verträge underzielt Beitragseinnahmen in Höhe von rund 5,9 Milliarden Euro. WeitereInformationen zur SIGNAL IDUNA Gruppe finden Sie auf www.signal-iduna.dePressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comSIGNAL IDUNA Medienkontakt:SIGNAL IDUNA GruppeEdzard BennmannTel.: +49 (0) 231 135 3539E-Mail: edzard.bennmann@signal-iduna.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/15202/4529117OTS: Wirecard AGISIN: DE0007472060Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell