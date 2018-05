Wirecard unterstützt das Outdoor-Unternehmen Mammut bei E-Commerce-Expansion in den USA / Mammut vertraut bei der Omnichannel-Zahlungsabwicklung seit Jahren auf den globalen Finanzexperten Wirecard

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der globaleInnovationstreiber digitaler Finanztechnologie, und Mammut, dieSchweizer Bergsportmarke, erweitern ihre langjährige Zusammenarbeit:Ab sofort übernimmt Wirecard die Zahlungsabwicklung desE-Commerce-Geschäfts von Mammut in den USA. Im Rahmen der Kooperationbietet Wirecard amerikanischen Kunden im E-Commerce-Store von Mammutdas Payment mit vor Ort gängigen Kreditkarten wie Visa und Mastercardan - eine Erweiterung des Angebotes ist bereits geplant.Bereits seit 2014 vertraut Mammut in SachenMultichannel-Zahlungsabwicklung auf den Spezialisten für digitaleFinanztechnologien: Wirecard übernimmt seitdem die Zahlungsabwicklungdes E-Commerce- und POS-Geschäfts in den Kernmärkten Deutschland,Österreich, Schweiz sowie in UK. Auch eine maßgeschneiderte Versiondes Risikomanagementsystems FPS (Fraud Prevention Suite) kommt zumEinsatz. Das System identifiziert Daten und Verhaltensmuster inEchtzeit und nutzt Machine Learning und künstliche Intelligenz, umBetrug effektiv zu verhindern und maximale Sicherheit bei allenangebotenen Bezahloptionen zu gewährleisten.Florian Held, Head of E-Commerce bei Mammut, sagt: "Seit mehr als155 Jahren steht die Outdoor-Marke Mammut für technologischeInnovation, Sicherheit und Premium-Qualität. Mit Wirecard alsPayment-Partner bieten wir unseren Kunden nun weltweit sichere undeffiziente Bezahllösungen an. Damit spielt Wirecard in unseremDigitalisierungsprozess eine entscheidende Rolle."Christian Reindl, Executive Vice President Sales Consumer Goodsbei Wirecard, betont: "Wir freuen uns über den Ausbau unserererfolgreichen Zusammenarbeit mit Mammut. Wir sind auf dieindividuellen Bedürfnisse eingegangen und können so gemeinsaminternationalisieren. Mammut setzt auf Digitalisierung undGlobalisierung, wobei wir auf allen Ebenen derPayment-Wertschöpfungskette unterstützen können."Über Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). WeitereInformationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgenSie uns auf Twitter @wirecard.Über Mammut:Mammut ist ein 1862 gegründetes Schweizer Outdoor-Unternehmen, dasBergsportfans auf der ganzen Welt hochwertige Produkte undeinzigartige Markenerlebnisse bietet. Seit mehr als 155 Jahren stehtdie weltweit führende Premium-Marke für Sicherheit und wegweisendeInnovation. Mammut-Produkte vereinen Funktionalität und Leistung mitzeitgemäßem Design. Mit der Kombination aus Hartwaren, Schuhen undBekleidung ist Mammut einer der komplettesten Anbieter imOutdoor-Markt. Die Mammut Sports Group AG ist in rund 40 Länderntätig und beschäftigt mehr als 720 Mitarbeiter. Mehr Informationengibt es unter: www.mammut.com