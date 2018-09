Wirecard unterstützt IHK-Organisation bundesweit beim Digitalisierungsprozess / Wirecard ermöglicht digitalisierte Bezahllösung bei Industrie- und Handelskammern

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim, München (ots) - Wirecard, der weltweiteInnovationsführer für digitale Finanztechnologien, unterstützt dieIHK-Organisation bundesweit bei seinem Digitalisierungsprozess.Wirecard sorgt dafür, dass alle finanziellen Transaktionen derIndustrie- und Handelskammern (IHK) zukünftig auch digitalabgewickelt werden können.Wirecard hat von der IHK-Organisation im Rahmen eines europaweitenVergabeverfahrens den Zuschlag für eine Rahmenvereinbarung zurAbwicklung elektronischer Bezahlvorgänge erhalten. ElektronischeBezahlmöglichkeiten insbesondere für gebührenpflichtigeVerwaltungsverfahren, aber auch für entgeltpflichtigeDienstleistungen, können so von allen IHKs schnell und einfach inAnspruch genommen werden. Alle gängigen Bezahlarten, wie Giropay,Kreditkarte, PayPal, Sofortüberweisung, SEPA oder PayDirekt, könnenkünftig von Wirecard unterstützt und abgewickelt werden.Boris Bongartz, Head of Sales Digital Goods bei Wirecard, sagt:"Die Digitalisierung hat enorme Auswirkungen auf alle Bereiche - auchauf die IHK-Organisation. Wir freuen uns, dass wir mit unsererExpertise in der Digitalisierung von Payment-Prozessen fürOnline-Angebote und -Dienstleistungen, nicht nur die IHK-Organisationunterstützen können, sondern auch den Digitalisierungsprozess inDeutschland insgesamt weiter erfolgreich vorantreiben."Der DIHK übernimmt als Dachorganisation im Auftrag von und inAbstimmung mit den örtlichen IHKs die Interessenvertretung dergewerblichen deutschen Wirtschaft gegenüber den Entscheidern derBundespolitik und den europäischen Institutionen. Rund 3,6 Millionengewerbliche Unternehmen aller Branchen und Größenklassen sindMitglieder der IHKs. Zusätzlich fördern die DeutschenAuslandshandelskammern (AHKs) die außenwirtschaftlichen Beziehungender deutschen Wirtschaft an 140 Standorten in 92 Ländern weltweit.Der stetige Interessenausgleich macht den DIHK unabhängig vonEinzelinteressen und schafft ein besonderes Gewicht gegenüberPolitik, Behörden und Institutionen. Aus Grundbeiträgen und Umlagender IHKs erhielt der DIHK nach § 21 der DIHK-Satzung im Geschäftsjahr2017 rund 43,9 Millionen Euro zur Finanzierung des DIHK-Haushalts.Mit Blick auf die Digitalisierung in Deutschland fordert der DIHKunter anderem eine flächendeckende Glasfaserversorgung, Initiativenzur IT-Sicherheit, Plattformen für die Vernetzung von Wissenschaftund Unternehmen sowie einen verlässlichen Rechtsrahmen für diedigitale Transformation.Über Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI).Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oderfolgen Sie uns auf Twitter @wirecard.