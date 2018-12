Wirecard und lastminute.com erweitern ihre Zusammenarbeit, um Reisenden Multi-Währungs-Karten by Visa anzubieten / Die Lösung richtet sich an rund 10 Millionen monatliche Nutzer von lastminute.com

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der führendeInnovationstreiber digitaler Finanztechnologie, hat seine Kooperationmit lastminute.com ausgebaut, um Visa-Karten in verschiedenenWährungen anzubieten. Beide Unternehmen arbeiten bereits seitmehreren Jahren im Bereich Acquiring sowie Supplier and CommissionPayments (SCP) für Tochtergesellschaften von lastminute.com zusammen.Mit der neuen lastminute.com Visa Card werden Reisende ab kommenderWoche an Millionen von Akzeptanzstellen weltweit in der Landeswährungbezahlen und so Gebühren für den Währungsumtausch vermeiden können.Die Visa-Karten werden vielerorts akzeptiert und sind zudem schnellaufladbar, so dass es für Konsumenten so einfach wie möglich ist, aufReisen die günstigsten Wechselkurse zu nutzen.Wirecard unterstützt als Issuer der lastminute.com Visa Card dieHauptfunktionen wie Kartenaktivierung und Aufladung über die mobileApp. In der lastminute.com App können Karteninhaber ihre Ausgabenüber das Multi-Currency-Dashboard verwalten, ihreTransaktionshistorie einsehen, Wallet-to-Wallet Transfers durchführenund bei Bedarf auch ihre Karten sperren.Kathrin Klausa, Head of Product Management Sales Travel beiWirecard, sagt: "Als globaler Innovationsführer digitalerFinanztechnologie ist es wesentlich für uns, Barrieren beimelektronischen und digitalen Bezahlen in Fremdwährungen abzubauen.Somit freuen wir uns, gemeinsam mit Visa und lastminute.com digitaleLösungen anzubieten, um Zahlungen im Ausland zu erleichtern. Unsereerweiterte Kooperation mit lastminute.com zeigt unsereInnovationskraft und unseren Fokus auf die Bedürfnisse desinternationalen Reisemarktes."Sergio Signoretti, Chief Financial Officer bei lastminute.com,erklärt: "In diesem Jahr feiern wir unser 20-jähriges Firmenjubiläumund wir freuen uns, diese moderne und praktische Zahlungslösung mitUnterstützung unserer bewährten Partner Wirecard und Visa auf denMarkt zu bringen, wovon Reisende in hohem Maße profitieren werden.Wir möchten, dass die Karte zur bevorzugten Zahlungsmethode wird,damit die 10 Millionen monatlichen Nutzer unserer Website Geld sparenund unsere lm-Karteninhaber exklusive Vorteile bei der Nutzung derKarte erhalten. Bei der Entwicklung intelligenter und innovativerReiselösungen für die nächsten zwanzig Jahre und darüber hinausfreuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Wirecard."Die lastminute.com Visa Card wird Reisenden zahlreiche Vorzügebieten: Inhaber können künftig mit ihren Karten rund um den Globusbezahlen und sie mit GBP, USD und EUR aufladen. Darüber hinaus könnensie mit den Karten Bargeld an Geldautomaten abheben undOnline-Einkäufe tätigen. Ein weiterer Vorteil der Zusammenarbeit fürReisende wird sein, dass sie von wettbewerbsfähigeren Wechselkursenprofitieren und bargeldlos reisen können. Die lastminute.com VisaCard bietet für die ersten Karteninhaber auch eine exklusive Prämiean: Reisegutscheine für den nächsten Urlaub im Höchstwert von bis zuGBP 250,00 (es gelten die üblichen AGBs).Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über die lm group:Die lm group gehört zu den weltweit führenden Anbietern in derOnline-Reiseindustrie und betreibt ein Portfolio bekannter Marken wielastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost undHotelscan. Die lm group gehört zu den weltweit führenden Anbietern in derOnline-Reiseindustrie und betreibt ein Portfolio bekannter Marken wielastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost undHotelscan. Die Mission der Gruppe ist es, das relevanteste undinspirierendste Reiseunternehmen zu sein, das sich der Verbesserungdes Lebens der Reisenden verschrieben hat. Jeden Monat erreicht dieGruppe 45 Millionen Nutzer auf allen ihren Websites und mobilen Apps(in 17 Sprachen und 40 Ländern), die ihre Reise- undFreizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1.200 Personenarbeiten gerne für uns und tragen dazu bei, unseren Kunden einumfassendes und inspirierendes Angebot an reisebezogenen Produktenund Dienstleistungen anzubieten. lastminute.com N.V. ist einbörsennotiertes Unternehmen, das unter dem Tickersymbol LMN an derSIX Swiss Exchange notiert ist.