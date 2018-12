Wirecard und einer der größten malaysischen Einzelhandelskonzerne Berjaya erweitern ihre Zusammenarbeit im Bereich Cross-Border Loyalty und bedienen neben Malaysia auch Singapur sowie die Philippinen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim, München / Singapur (ots) -- Nach erfolgreicher Markteinführung 2016 in Malaysia, verzeichnetdie gemeinsame mobile App B Infinite heute rund 250.000 Nutzer- Die Zusammenarbeit von Wirecard und Berjaya wird jetzt aufSingapur und Anfang 2019 auf die Philippinen erweitert- Die Mobile App sowie die neueste Cross-Border Loyalty-Plattformvon Wirecard ermöglichen es B Infinite, die Markenbindung fürteilnehmende Händler zu stärken, indem Nutzer auf vielfältigeWeise Treuepunkte und Prämien sammeln und einlösen könnenWirecard, der global führende Innovationstreiber digitalerFinanztechnologie, und Berjaya, einer der größten malaysischenEinzelhandelskonzerne mit vielfältigen Geschäftsaktivitäten inunterschiedlichen Bereichen, erweitern ihre seit 2016 bestehendeZusammenarbeit in der Region Asien-Pazifik über B Infinite - dieerste voll digitale länderübergreifende Kundenbindungs-App. Daserfolgreiche B Infinite Loyalty-Programm wird in dieser Woche seinDebüt in Singapur feiern. Anfang 2019 wird es dann auf diePhilippinen ausgeweitet.Die mobile App B Infinite verzeichnet heute bereits rund 250.000Nutzer. Konsumenten erhalten über das B Infinite Loyalty-Programm dieMöglichkeit, Treuepunkte von diversen Händlern in verschiedenenRegionen zu erwerben und einzulösen, aktuelle "Flash Deals" vonlokalen Partnern zu erhalten, Kartenzahlungen vorzunehmen oder gleichüber die App zu bezahlen und digitale Treuepunkte zu sammeln.Die Cross-Border-Lösung von Wirecard ermöglicht es B Infinite, dasProgramm phasenweise auszurollen sowie in verschiedenen Ländern undWährungen zu betreiben und somit das Kundenerlebnis zu verbessern -alles über eine Plattform. Der Nutzer braucht lediglich seinSmartphone, um seine digitalen Treuepunkte oder Gutscheine überalldort einzulösen, wo B Infinite verfügbar ist - unabhängig von seinemWohnort oder davon, wo er sich ursprünglich angemeldet hat. DieseLösung verdeutlicht Wirecards Vision, einen vollkommendigitalisierten, grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zuermöglichen. Konsumenten aus Malaysia können sich darauf freuen,diese grenzüberschreitende Funktionalität Anfang 2019 als erstenutzen zu können.Nach der vollständigen Implementierung werden Nutzer durch BInfinite noch mehr profitieren, da sie je nach ihren individuellenBedürfnissen und Aufenthaltsorten nicht nur länderübergreifendTreuepunkte erwerben und einlösen können, sondern für ihre Treue undregelmäßige Nutzung auch weitere Vorteile, Rabatte und Belohnungenerhalten. Handelspartner können sich ebenfalls auf eine erweiterteBasis von Konsumenten und Online-Shoppern freuen.Yau Su Peng, Director, Retail and Innovation bei BerjayaCorporation, kommentiert: "Der Erfolg unserer Partnerschaft mitWirecard in Malaysia zeigt die endlosen Möglichkeiten, die entstehen,wenn die richtige Kombination von Fachkompetenzen zusammentrifft. Aufdieser Grundlage war der nächste logische Schritt, unsere digitalePräsenz in wichtigen südostasiatischen Märkten auszubauen, angefangenbei Singapur und den Philippinen, wo wir bereits aktiv sind. NachdemB Infinite vollständig ausgerollt ist, wird die Plattform seinenPartnern die kollektive Stärke der malaysischen Nutzerbasis bietenkönnen - darunter rund sieben Millionen Mitglieder des ursprünglichenkartenbasierten Programms - und dazu alle App-Nutzer aus den beidenneuen Märkten."Jörn Leogrande, Executive Vice President Value-Added Services beiWirecard, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mitBerjaya kontinuierlich auszubauen und B Infinite in immer mehrasiatische Länder zu bringen - einer Region, die nicht nur allgemeinvon starker wirtschaftlicher Dynamik geprägt ist, sondern auchZentrum der digitalen Revolution ist, die unsere gesamte Welt erfassthat."B Infinite Singapur, powered by Wirecard, wird Marken aus derNahrungsmittel- und Getränkebranche sowie dem Einzelhandel umfassen -darunter zum Beispiel Marken wie Carl's Junior, Naiise, Jollibean,Kopi Alley und Sushi Deli. Andere Bereiche wie E-Commerce undEinkaufszentren werden in Kürze folgen. Die Anwendung kann als mobileApp B Infinite SG im App Store und Google Play Store heruntergeladenwerden. Nutzer von B Infinite SG erhalten B-Points auf Einkäufe undkönnen diese dann bei den beteiligten Partnern einlösen. Im Zuge derErweiterung des Netzwerks werden weitere Funktionen hinzugefügt, wiezum Beispiel standortgebundene Angebote sowie eine detaillierteEchtzeit-Übersicht über B-Points, Guthaben und Käufe, was Nutzernmehr Kontrolle und Freiheit im Umgang mit ihren Prämien bietet.Mitglieder des neuen Programms B Infinite Singapur können sich beider Anmeldung auf ein Startguthaben von 500 B-Points freuen.Weitere Informationen, wie B Infinite funktioniert, finden Sie inunserem Video: https://bit.ly/2Psn5ZKÜber Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über die Berjaya Group:Die Berjaya Group ist einer der größten Konzerne Malaysias und istaktiv in verschiedenen Geschäftsbereichen. Mit einerGesamtmitarbeiterzahl von 18.000 ist die Gruppe eine breitaufgestelltes Unternehmenskonsortium, das in folgendenHauptgeschäftsfeldern tätig ist: Verbrauchermarketing, Direktvertrieb& Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Hotels, Ferienanlagen,Entwicklung von Urlaubs-Timesharing- & Ferienobjekten,Immobilieninvestment und Erschließung, Umweltdienstleistungen undInvestition in saubere Technologien, Autohandel und -Vertrieb,Nahrungsmittel & Getränke sowie Investment Holding und weitere.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.berjaya.com.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comBerjaya-Medienkontakt:BLoyalty Pte LtdLiza RamliTel: +60193874612E-Mail: liza.ramli@binfinite.com.sgOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell