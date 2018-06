Wirecard und Visa schließen strategische Vereinbarung zum Ausbau der Partnerschaft für innovative digitale Bezahllösungen / Umfassende Analyse-Tools für Einzelhändler / Erweiterung der Kartenausgabe

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, weltweiter Innovationsführerin der digitalen Finanztechnologie, und Visa, weltweiter Marktführerim Zahlungsverkehr, geben heute bekannt, dass sie eine strategischeVereinbarung zum Ausbau der Partnerschaft unterzeichnet haben, um dieZusammenarbeit bei neuen Lösungen im Bereich der digitalenFinanztechnologie auszubauen.Die Kombination der globalen Möglichkeiten von Visa mit derdigitalen Zahlungsplattform von Wirecard schafft die Grundlage fürWirecard, die Kartenausgabe zu erweitern, die Akzeptanz innovativerdigitaler Bezahlmethoden bei Händlern zu erhöhen und EinzelhändlernBusiness-Analysen zur Verfügung zu stellen, um ihnen zu helfen, dasEinkaufserlebnis für Verbraucher weiter zu optimieren. InPartnerschaft mit Visa kann Wirecard zudem FinTechs und Start-ups ineinem noch größeren Rahmen unterstützen, um neue kommerzielle Ideendurch White-Label-Lösungen zu entwickeln sowie Banking über einePlattform zu ermöglichen."Dies sind spannende Zeiten für die globale Payment-Branche, daInnovatoren die Entwicklung neuer Payment- und Banking-Methodenbeschleunigen. Wir sind der Überzeugung, dass davon Verbraucher undHändler gleichermaßen profitieren", so Suzan Kereere, Head ofMerchant Services bei Visa in Europa. "Zusammen mit Wirecard könnenwir Händlern und Start-ups den Zugang zu Visa-Kapazitäten erleichternund die nächste Generation von Bezahldiensten unterstützen."Susanne Steidl, Chief Product Officer bei Wirecard, fügt hinzu:"Wir freuen uns, die Erweiterung unserer weltweiten strategischenKooperation mit Visa bekanntzugeben. Unser Ziel ist es, deninternationalen digitalen Zahlungsmarkt mit innovativenMehrwertlösungen über eine Plattform zu gestalten."Näheres erfahren Sie direkt von Wirecard auf der Money20/20 Europein Amsterdam, einer der führenden Fachmessen für Finanztechnologie,vom 04. bis 06. Juni 2018, am Stand D85.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk,Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics &Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online,Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute inmehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigenZahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an derFrankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060).Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter@wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über Visa Inc.:Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalenZahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste,zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und soPrivatpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften dabei zuunterstützen, erfolgreich zu sein. Unser fortschrittliches globalesTransaktionsabwicklungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres undzuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zurVerarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde.Der unermüdliche Fokus des Unternehmens auf Innovation ist ein Motorfür das schnelle Wachstum des vernetzten Handels auf allen Gerätenund ein Impulsgeber zur Umsetzung des Traums einer bargeldlosenZukunft für alle und überall. Mit zunehmender Umstellung der Welt vonanalog auf digital setzt Visa seine Marke, Produkte, Mitarbeiter,Netzwerk und Größe dazu ein, die Zukunft des Handels neu zugestalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.visaeurope.com,dem Visa Vision Blog (vision.visaeurope.com) und @VisaNewsEurope.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comVisa-Medienkontakt:Visa EuropeDaniela ZdunekTel: +49 (0) 69 92011-161E-Mail: zdunekd@visa.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell