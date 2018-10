Wirecard und Visa bringen Digital Commerce App zur Entwicklung von tokenisierten mobilen Zahlungen in Rumänien auf den Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Aschheim (München)/Bukarest (ots) - Wirecard, der weltweitführende Innovationstreiber digitaler Finanztechnologie, gibt heutebekannt, dass das strategische Partnerschaftsabkommen mit Visaerweitert wird, um tokenisierte mobile Zahlungen in Rumänien zuentwickeln.Im Rahmen der Partnerschaft wird Wirecard die Vermarktung der VisaDigital Commerce App (VDCA) in Rumänien übernehmen. Die App ist eineWhite-Label-Digital-Wallet, die Banken und anderen Kartenherausgebernhilft, den Endkonsumenten mobile kontaktlose Zahlungslösungen sowiedigitale Zusatzleistungen wie Kartensteuerungen, mobileStandortbestätigung, Reise- und Kontostandbenachrichtigungen sowieeine Transaktionshistorie anzubieten und gleichzeitig Zeit und Geldbei der Entwicklung von eigenen Anwendungen zu sparen.Wirecard war bereits der erste Zahlungsabwickler in Rumänien, derdie Zertifizierung für Visas Token Service (VTS) erfolgreichabgeschlossen hatte - eine Technologie, die sensibleKarteninhaberinformationen durch eine eindeutige digitale Kennungersetzt und so ein einfaches und sicheres kontaktloses Bezahlen mitvirtuellen Karten ermöglicht, da die Karteninhaberinformationenniemals an Dritte weitergegeben werden."Zahlungen müssen schnell, sicher, einfach undomnichannel-kompatibel sein. Die Umstellung von der klassischen Karteauf das mobile Bezahlen erfolgt in hohem Tempo - sowohl weltweit alsauch in Rumänien. Die VDCA-Lösung, die Visa und Wirecard für denrumänischen Markt anbieten, ist eine perfekte Antwort auf diesenTrend und wir freuen uns, gemeinsam Prozesse zu digitalisieren. DieLösung ist einfach in bestehende Zahlungssysteme zu integrieren: VDCAist ein leistungsstarkes Tool für Banken und andereKartenherausgeber, das digitale Zahlungen auf die nächste Ebene inBezug auf Sicherheit und Zugänglichkeit bringt", sagt Utku Ogrendil,Managing Director von Wirecard Romania."Visa und Wirecard haben bereits eine lange Tradition in derZusammenarbeit bei der Entwicklung innovativer digitalerFinanzlösungen in Europa und wir freuen uns, jetzt eine erweitertePartnerschaft bekannt zu geben, von der unsere rumänischenKarteninhaber profitieren werden. Da sich der grundlegende Wandel vonelektronischen zu digitalen Zahlungen immer schneller vollzieht, istes der Ansatz von Visa, Kunden und Partnern neue Handelserfahrungenzu ermöglichen und zu implementieren, die digitalen Zahlungen mit demgleichen Maß an Zuverlässigkeit, Interoperabilität und Sicherheitkombinieren, sodass jeder von der Tokenisierungs-Lösung profitierenkann. Konsumenten können somit ihre Mobiltelefone benutzen, umeinfach und sicher bei Millionen von Händlern weltweit zu bezahlen.Wir glauben, dass die Tokenisierung eine Schlüsselkomponente für dieZukunft des digitalen Zahlungsverkehrs sein wird und freuen uns, mitWirecard zusammenzuarbeiten, um unseren rumänischen Kunden einenneuen, bequemen und sicheren Weg für ihr mobiles Bezahlen zu bieten",sagt Catalin Cretu, General Manager für Rumänien, Kroatien, Slowenienund Malta, bei Visa.Kontaktlose Zahlungen haben sich in Rumänien in den letzten Jahrenrasant entwickelt und verzeichnen derzeit die höchste Wachstumsrate,die jemals für eine Kartenlösung verzeichnet wurde. KontaktlosesBezahlen war in den letzten drei Jahren der wichtigste Wachstumsmotorfür elektronische Zahlungen in Rumänien. Während Rumänien bei derkontaktlosen Durchdringung schnell zu den Top-10-Märkten weltweitaufstieg, waren der Ausbau des Akzeptanznetzes sowie der deutlicheAnstieg der Anzahl kontaktloser Karten und die jüngstenMarkteinführungen von NFC-Mobile-Wallet-Lösungen wichtige Faktorenfür diesen Fortschritt.Die Digital Commerce App von Visa und Wirecard soll den mobilenZahlungsverkehr in Rumänien weiter fördern. Sie hilftKartenherausgebern aller Größen, von Plastik- auf digitale Zahlungenumzusteigen, ohne erst eigene digitale Wallets dafür entwickeln zumüssen.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell