Wirecard und TUI: 2 Aktien, die mit Wahnsinnskurszielen glänzen! Was jetzt fundamental nötig ist!

In den Aktien von Wirecard (WKN: 747206) und TUI (WKN: TUAG00) steckt gegenwärtig reichlich Bewegung. Ob es Partnerschaften sind oder neue erhöhte Prognosen, die Aussichten auf Verbesserung durch Kompensationen oder der Wegfall eines Konkurrenten. Mit all diesen Dingen konnten diese beiden deutschen Vertreter in den vergangenen Tagen und Wochen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Langweilig wurde es hier gewiss nicht.

Wenn es nach der Meinung so mancher Analysten geht, könnten die Aktienkurse dieser beiden Papier schon bald wieder ordentlich anziehen. Lass uns daher im Folgenden einmal schauen, welche Kursziele hier erst kürzlich ausgelotet wurden. Und was möglicherweise an fundamentalen Gründen dafürsprechen könnte, dass solche Kurssteigerungen wirklich eintreten werden. Denn von Kurszielen alleine wird ein Fool schließlich nicht reich.

Wirecard-Aktie: Kursziel 271 Euro!

Kursziele sind eigentlich keine sonderlich Foolishe Sache. Alleine das Spektrum, das viele Analysten hierbei abbilden, zeigt sehr deutlich, dass es sich hierbei nicht um ein verlässliches Hexenwerk handelt, sondern häufig eher um Schabernack, den sich irgendein Voodoo-Zahlenmeister in seinem stillen Kämmerlein ausgedacht oder ausgemalt hat. Mit welchen Methoden auch immer.

Aber sei’s drum, als Orientierungshilfen können solche Zielgrößen immer dienen, insbesondere wenn sie von reichlich Optimismus oder auch Skepsis geprägt sein. Ein Kursziel, bei dem eher Optimismus dahintersteckt, ist zunächst das von Wirecard, wo ein Analyst aus dem Hause Societe Generale das Kursziel von 271 Euro ausgerufen hat. Und das bereits in den kommenden zwölf Monaten.

Natürlich eine durchaus gewagte These, der mit einer Prise Skepsis begegnet werden sollte. Aber nichtsdestoweniger könnte es einige Gründe geben, die hierfür durchaus sprechen könnten. So ist es insbesondere die Aussicht auf die Anhebung der eigenen Prognose im Rahmen der Vision 2025, die viele Investoren in den vergangenen Tagen neugierig gemacht haben dürfte. Und hier potenziell zu einer Neubewertung führen könnte.

Sofern Wirecard nämlich seine eigenen Prognosewert bis zum Geschäftsjahr 2025 weiter anhebt, dürfte das sehr deutlich zeigen, dass das Wachstum möglicherweise gerade erst an Fahrt aufnimmt, was hier zu einem gewissen Momentum führt. Zudem sollten wir nicht vergessen, dass die bisherige Prognose bereits Umsätze in Höhe von 10 Mrd. Euro bei einem operativen Ergebnis in Höhe von 3,3 Mrd. Euro in Aussicht gestellt hat, was sehr große, ambitionierte Meilensteine bislang gewesen sind.

Die Aussicht auf die weitere Anhebung dieser Messlatte dürfte daher eine Sache sehr deutlich unterstreichen: Diese Zielmarken sind nicht bloß möglich, sondern vielleicht noch zu schmal gedacht. Angesichts einer derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von knapp unter 20 Mrd. Euro könnten diese Zahlen zu einer Neubewertung führen, die steigende Kurse nach sich zieht. Wobei natürlich fraglich ist, ob es im Endeffekt die 271 Euro werden, die immerhin einem Kurspotenzial von rund 80 % entsprechen würden.

TUI: Kursziel 14,00 Euro

Eine zweite Aktie, die gegenwärtig mit einem spannenden Kursziel auf sich aufmerksam macht, ist die von TUI. Dem Reiseunternehmen wird gegenwärtig ein Kurspotenzial von knapp 30 % nachgesagt. Denn immerhin könnte die Aktie einem Analysten aus dem Hause Bernstein zufolge von derzeit 10,69 Euro (26.09.2019) auf rund 14,00 Euro steigen, was einem solchen interessanten Aufschlag entsprechen würde.

TUI hat natürlich einerseits viel aufzuholen, denn in den vergangenen zwölf Monaten ist die Aktie massiv eingebrochen, wie ein Blick auf den Chart offenbart. Allerdings scheint sich gegenwärtig auch die Wahrnehmung des Marktes bei diesem heißen und insbesondere günstigen Papier zu verändern.

Die mit einem 2018er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 9 und einer Dividendenrendite in Höhe von 6,73 % bepreiste Aktie könnte nämlich wieder einige interessante Chancen besitzen. Die Boeing-Katastrophe verliert allmählich ihren Schrecken, dafür winkt möglicherweise im kommenden Jahr eine gewisse Kompensation. Zudem erfreut der Wegfall von Pleitekandidat Thomas Cook, der die Konkurrenzsituation in diesem Markt ein wenig auflockert und im kommenden Jahr für ein höheres Geschäftsvolumen sprechen könnte. Das scheint derzeit nicht bloß den Investoren, sondern auch den Analysten zu gefallen.

Tatsächlich scheint sich bei TUI derzeit der Wind zu drehen, was höhere Notierungen wahrscheinlich werden lassen könnte. Wobei auch hier natürlich fraglich ist, ob es im Endeffekt die 14,00 Euro in zwölf Monaten werden. Oder ob die Aktie länger benötigt, oder vielleicht nach der Rallye der vergangenen Tage noch einmal korrigiert.

Lass dich nicht von Kurszielen blenden, aber …

Zum Abschluss an dieser Stelle noch einmal ein Foolishes, mahnendes Wort: Natürlich sollte man sich nicht von ambitionierten Kurszielen blenden lassen, sondern stets seine eigenen Entscheidungen fällen und Überlegungen anstellen. Speziell bei TUI und Wirecard scheint die Ausgangslage jedoch interessant zu sein, die nun zu diesen Einschätzungen geführt haben. Das kann durchaus einen näheren Blick verdient haben, wobei solche Kursziele, wie gesagt, lediglich als erster Blickfang dienen sollten.

Vincent besitzt Aktien von TUI und Wirecard.

The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

