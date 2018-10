Wirecard und SES-imagotag digitalisieren Payment, Loyalty und Couponing für Händler weltweit / Smarte digitale Preisschilder von SES-imagotag sind in mehr als 16.000 Läden in über 60 Ländern verfügbar

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der weltweiteInnovationstreiber für digitale Finanztechnologien, und SES-imagotag,der internationale Marktführer im Bereich von Omnichannel-Lösungenfür den Einzelhandel, erweitern ihre bestehende Kooperation zurIn-Store-Bezahlung mit digitalen Preisschildern. Das bestehendeSystem beider Unternehmen zur nahtlosen mobilen Bezahlung ermöglichtdank Wirecard-Technologie, dass Verbraucher überall und jederzeitdirekt im Laden bezahlen und so lange Schlangen an der Kassevermeiden. Diese Lösung wird nun um weitreichende Loyalty-,Couponing- und Data-Analytics-Funktionen erweitert.SES-imagotag ist ein an der Pariser Börse notiertes Unternehmen,das bereits über 16.000 Läden in 61 Ländern mit digitalenPreisschildern ausgestattet hat - dazu gehören die weltweit größtenRetailer. Diese Lösung ermöglicht Einzelhändlern, Prozesse mitniedriger Wertschöpfung zu automatisieren, die Ladeneffizienz zusteigern und gleichzeitig die Customer Experience der Kunden zuverbessern.Die neue Loyalty-Funktion, die von beiden Unternehmen zusammenentwickelt wurde, erlaubt es Händlern zukünftig, Shopper automatischfür ihre Treue zu belohnen und so die Kundenbindung zu fördern.Kunden erhalten personalisierte Rabatt-Gutscheine oder Treuepunkte,die das Gefühl eines nahtlosen und unmittelbaren Einkaufserlebnisseserhöhen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch die neueCouponing-Funktion. E-Coupons - z.B. für Sonderangebote oder Rabatte- können automatisch beim Betreten eines Geschäfts, beim Vorbeigehenan einem Regal oder bei der Interaktion mit Produkten ausgegebenwerden. Die Loyalty-Programme der Einzelhändler sind somit zu 100%digitalisiert, so dass das Verhalten im Geschäft in Echtzeit belohntwerden kann.Beide Funktionen bieten auch für Händler Vorteile: Die Smartphonesder Kunden senden bei jeder Benutzung für Couponing- oderLoyalty-Zwecke Daten über Vorlieben, Kaufverhalten, den Ort desEinkaufs und andere Informationen mit kontextueller Relevanz an denHändler. Da die Coupons digital sind, können die Filialen auch dieBeliebtheit und Wirkung solcher In-Store-Promotions erkennen. DerEinzelhändler kann die gesammelten Daten dann zur Optimierung seinesAngebots oder zur Verbesserung der Zielgruppenansprache nutzen -maßgeschneiderte Sonderangebote für eine verbesserte Kundenbindung.Die zur Auswertung dieser Informationen nötigenData-Analytics-Funktionen auf Basis der Wirecard Omnichannel ePOSSuite sind deshalb ebenfalls Bestandteil der erweiterten Kooperationvon Wirecard und SES-imagotag.Michael Unmüßig, Senior Executive Vice President Marketing beiSES-imagotag, sagt: "Unsere bisherige Zusammenarbeit mit Wirecard istaufgrund der großen Expertise des Unternehmens im Payment-Sektor undder Digitalisierung von Zahlungsströmen extrem erfolgreich. Wir sinddaher stolz darauf, unsere Zusammenarbeit weiter auszubauen und nochmehr Händlern und Verbrauchern ein vollständig digitalesEinkaufserlebnis zu bieten."Alexander Hahn, Vice President POS Retail Solutions bei Wirecard,ergänzt: "Bei Wirecard gestalten wir die Zukunft des Bezahlens undschaffen so massiven Mehrwert für den Verbraucher im Einzelhandel.Durch unsere erweiterte Kooperation revolutionieren wir mitSES-imagotag nun gemeinsam das digitale Bezahlerlebnis und dieCustomer Journey im Retail-Sektor, bei der stationären Kassensystemekaum mehr nötig sind."Um einzukaufen, müssen Kunden dabei nur ihr Smartphone vor eindigitales Preisschild von SES-imagotag halten und ein Produkt perQR-Code bzw. NFC scannen. Per Wirecard-Technologie wird dann dieZahlungsabwicklung im vom Kunden präferierten Bezahlverfahren direktim Hintergrund abgewickelt. Auch interaktive Inhalte, e-Coupons oderrelevante Produktinformationen lassen sich durch die Technologie ammobilen Endgerät des Verbrauchers anzeigen. Sehen Sie hier die ganzeCustomer Journey: https://www.youtube.com/watch?v=7ShHHU3fm-YÜber Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über SES-imagotag:Seit 25 Jahren ist SES-imagotag der zuverlässige Partner desEinzelhandels bei der Einführung von digitaler Technologie im Shop.SES-imagotag ist Weltmarktführer im Bereich smarter digitalerPreisschilder und automatisierter Preisanpassung, und entwickelt eineumfassende IoT- und digitale Plattform, die dem Handel einumfassendes Servicepaket zur Verfügung stellt. Die Lösungen aus dem Hause SES-imagotag ermöglichen Einzelhändlern die Verknüpfung und Digitalisierung ihrer stationären Geschäfte, automatisieren Prozesse mit geringer Wertschöpfung, steigern die betriebliche Effizienz, informieren und bedienen Kunden, gewährleisten fehlerfreie Kundeninformationen durch ständigen Abgleich der Warenverfügbarkeit, vermeiden Nullbestände und Abfall und schaffen ein serviceorientiertes Omnichannel-Angebot, das Kundenbindung aufbaut und den veränderlichen Verbrauchererwartungen entspricht.