Wirecard und Orange erweitern bestehende Zusammenarbeit um innovative digitale Payment- und Banking-Services in Osteuropa / Volldigitale Zahlungen für hunderttausende rumänischer Kunden

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Aschheim, München (ots) - Wirecard, der global führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, erweitert seineZusammenarbeit mit Orange im Bereich digitales Payment und Banking.Zusammen mit Orange Money in Rumänien bietet Wirecard eine innovativeFinancial Commerce Lösung, die kontaktloses Bezahlen mit physischenund virtuellen Orange Money Debitkarten, mit Smartphones sowie Fitbitund Garmin Smartwatches ermöglicht.Seit 2014 hilft Wirecard Orange dabei, eine Vorreiterrolle beimobilen Zahlungen zu übernehmen. Wirecard ist für die Implementierungund Entwicklung aller technischen und finanziellen Prozesse gemäß denDesignvorgaben und Anforderungen von Orange verantwortlich. In denersten zwei Jahren der Partnerschaft hat die gemeinsame Lösungbereits über 500.000 Nutzer gewonnen.Mit der Orange Money App können Nutzer in Rumänien nun P2P(Peer-to-Peer) Sofortüberweisungen digital vornehmen, Geld mit ihremindividuell zugewiesenen IBAN-Code überweisen,Betriebskostenabrechnungen mit einem Klick bezahlen oder ihr OrangePrepay-Konto aufladen. Kunden können mit ihrer virtuellen Karteonline einkaufen, Kartenlimits verwalten, die Karten-PIN zurücksetzensowie die digitale Karte sofort sperren und entsperren."Die Partnerschaft mit Wirecard ist ein integraler Bestandteil derdigitalen Lösung, die Orange Money auf dem rumänischen Marktanbietet, und eine zusätzliche Garantie für die Servicequalität, dieunsere Kunden von uns gewohnt sind und erwarten", sagt Haris Hanif,CEO von Orange Money Romania.Utku Ogrendil, Managing Director Romania bei Wirecard, sagt: "DieMission von Wirecard konzentriert sich auf die Bereitstellungmodernster Finanztechnologie, und die Partnerschaft mit Orange istseit Jahren ein wesentlicher Teil unserer Vision in Richtung einerbargeldlosen Gesellschaft. Wir freuen uns sehr über die erweiterteZusammenarbeit mit dem innovativen Orange Money Service - einerLösung, die Verbrauchern vor Ort viele Vorteile und auch eine neuePerspektive für den Zahlungsverkehr bietet." Philippe Laranjeiro,Head of Sales Digital & Telecom bei Wirecard, fügt hinzu: "Wir freuenuns, Orange bei ihrer Agenda zu unterstützen und digitale Servicesfür den Alltag anzubieten. Nach der erfolgreichen Entwicklung vonOrange Cash und weiterhin Orange Bank in Frankreich, dervolldigitalen Payment- und Banking-App, ist die Einführung von OrangeMoney in Rumänien für uns ein weiterer Schritt zur weltweitenDigitalisierung von Zahlungen."Wirecard ermöglicht im Rahmen der Partnerschaft ein breitesSpektrum an Dienstleistungen. Dazu gehören dieTransaktionsverarbeitung und -abwicklung, die Kartenausgabe und-personalisierung, die Autorisierung - einschließlich 3Dsecure, dasKartenmanagement, ein Tokenization-System als VISA-zertifizierteNFC-Lösung sowie die gesamten Call-Center-Services.Um möglichst viele Anwender zu erreichen, basieren die digitalenZahlungen auf Orange Money Visa Debitkarten, die über diese Optionenerhältlich sind:- die Orange Money App, verfügbar für iOS- und Android-Smartphones- die Orange Pay App, verfügbar auf Android-Smartphones fürNFC-Mobilzahlungen- Fitbit- und Garmin-Apps, verfügbar unter iOS und Android fürNFC-Zahlungen mit Smartwatches.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über Orange:Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsanbietermit einem Umsatz von 41 Milliarden Euro im Jahr 2018 und 151.000Mitarbeitern weltweit zum 31. Dezember 2018, darunter 92.000Mitarbeiter in Frankreich. Die Gruppe verfügt zum 31. Dezember 2018über eine Gesamtkundenbasis von 264 Millionen Kunden weltweit,darunter 204 Millionen Mobilfunkkunden und 20 MillionenFestbreitbandkunden. Die Gruppe ist in 27 Ländern präsent. Unter derMarke Orange Business Services ist Orange auch ein führender Anbietervon globalen IT- und Telekommunikationsdienstleistungen fürmultinationale Unternehmen.PressekontaktWirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOrange-Medienkontakt:Orange Money RomaniaAlexandra PascaliE-Mail: alexandra.pascali@orange.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell