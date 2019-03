Wirecard und MBILLS bieten jetzt voll digitale Zahlungen via Garmin Pay / mBills-App ist die mobile Zahlungslösung von Petrol, dem größten Energieunternehmen und Einzelhändler Sloweniens

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) / Ljubljana (ots) - Wirecard, der weltweitführende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und dasslowenische FinTech-Unternehmen MBILLS bieten Benutzern der MobileWallet App mBills nun auch Garmin Pay als weitere Zahlungsoption undsorgen damit für mehr Wahlfreiheit und Benutzerfreundlichkeit beimdigitalen Bezahlen. Die mehr als eine halbe Million mBills-Kundenkönnen nun ihre digitale Debit-Karte, die mit ihrem mobilen Walletverbunden ist, zu Garmin Pay hinzufügen und weltweit anVerkaufsstellen und online bezahlen.Das Unternehmen MBILLS gehört mehrheitlich zu Petrol, dem größtenEnergie- und Einzelhändler in Slowenien mit rund 5,4 Milliarden EuroJahresumsatz. In Slowenien erfolgen rund 80 Prozent der Zahlungennoch in bar, so dass ein großes Potenzial für digitale und mobileZahlungen besteht. MBILLS ist das erste slowenischeFinTech-Unternehmen, das Zahlungen mit Garmin Wearables ermöglicht.Mag. Primoz Zupan, Direktor von MBILLS, sagt: "Durch dieVerbindung unserer mBills-App mit Garmin Pay bieten wir unserenKunden ein noch größeres Spektrum an Devices, mit denen sie zahlenkönnen, und sorgen damit für mehr Flexibilität und Freiheit. Diebewährte Expertise von Wirecard im Bereich Mobile Payments nicht nurper Smartphone, sondern auch mit Wearables, war ausschlaggebend fürdie Markteinführung dieser neuen Zahlungsoption."Boris Bongartz, Head of Sales, Digital Goods, bei Wirecard, fügthinzu: "Mobile Zahlungen werden aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeitund Flexibilität weltweit immer beliebter. Indem wir das Hinzufügenvon digitalen mBills-Karten zu Garmin Pay ermöglichen, brauchenKonsumenten weder ein Portemonnaie noch ein Smartphone bei sich zutragen - so treiben wir die Nutzung digitaler Zahlungslösungen voranund machen es für slowenische Verbraucher einfacher, unterwegs zubezahlen."Wirecard und MBILLS bieten damit eine vollwertige, mobile unddigitale Payment-Lösung an. Alle Funktionen - von der Bestellung biszur Aktivierung der Karte, der Verwaltung aller Ausgaben bis hin zurFestlegung von Transaktionslimits oder dem Aktivieren oder Sperrenvon Zahlungen im Ausland - sind mobil und jederzeit verfügbar. Aucheine genaue Aufstellung aller Ausgaben und die damit verbundeneKosten- und Budgetkontrolle für den Nutzer sind Teil desFunktionsumfangs. Nach jeder Transaktion wird eine kostenloseBenachrichtigung an den Nutzer versendet. Die mBills-Mastercard lässtsich bequem in der App beantragen und ist mit dem eigenenmBills-Konto der Benutzer verknüpft.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über MBILLS:MBILLS, E-Money and Payment Services, Ltd. (MBILLS d.o.o.) ist einslowenisches FinTech-Unternehmen, bekannt durch seine preisgekröntemobile App und die mobile Plattform mBills (www.mbills.si) füreinfache und schnelle Zahlungen, bei denen das Smartphone desBenutzers zu seiner mobilen Geldbörse wird. Im Dezember 2017 wurdeMBILLS von Petrol, d.d., dem führenden slowenischenEnergieunternehmen, mehrheitlich übernommen, das der wichtigstestrategische Lieferant von Öl und anderen Energieprodukten für denslowenischen Markt ist und Jahresumsätze von mehr als 5,4 MilliardenEuro erzielt.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comMBILLS-Medienkontakt:MBILLS d.o.o.Jerica UrbancicTel.: +386 51 327 767E-Mail: jerica.urbancic@mbills.siOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell