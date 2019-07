Wirecard übernimmt gesamte Zahlungsabwicklung für getnow, einen führenden deutschen Online-Supermarkt und Vertragspartner der METRO / Der Lebensmittelhandel ist ein großer E-Commerce-Wachstumstreiber

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, treibt mit seinerPartnerschaft mit getnow, einem führenden deutschenOnline-Supermarkt, den Trend des Online-Lebensmitteleinkaufs mitState-of-the-Art Bezahlmethoden weiter voran. Durch dieZusammenarbeit mit Wirecard kann getnow seinen Kunden eine Vielzahlan digitalen Zahlungsoptionen bieten. Dazu übernimmt Wirecard diekomplette Zahlungsabwicklung. getnow liefert seinen KundenLebensmittel, die über eine umfangreiche Online-Plattform bestelltund anschließend frisch von Mitarbeitern des Unternehmens beimGroßhändler METRO eingekauft werden. Die Zustellung erfolgt noch amselben Tag.Der Bereich Online-Lebensmittelhandel gehört zu denwachstumsstärksten Segmenten des E-Commerce. Jährlich legt derOnline-Einkauf von Lebensmitteln in Deutschland um etwa 10 Prozent zuund wächst weltweit im Vergleich zum traditionellenLebensmitteleinzelhandel viermal so schnell. Dabei wird onlinezwischen 30 und 50 Prozent mehr ausgegeben als im Supermarkt vor Ort.Für 47 Prozent der Konsumenten ist die Bequemlichkeit des Einkaufs -dazu gehören auch sämtliche Prozesse rund um die Bezahlung - derausschlaggebende Faktor dafür, Lebensmittel lieber auf diese Art zubestellen. Über 60 Prozent der deutschen Verbraucher haben bereitseinmal online Lebensmittel eingekauft oder planen, dies in Zukunft zutun. Insgesamt bietet der Markt großes Potenzial: ImLebensmitteleinzelhandel geben die Verbraucher in Deutschlandjährlich mehr als 200 Milliarden Euro aus."Mit unserem Angebot bieten wir ein neues Einkaufserlebnis, dasimmer mehr Kunden überzeugt. Schließlich ist der Online-Einkauf vonder Auswahl der Ware bis zum Bezahlen wesentlich einfacher undunkomplizierter als im klassischen Supermarkt. Wir wissen, welchegroße Rolle das Thema Payment in diesem Zusammenhang spielt und habenmit Wirecard einen Partner gefunden, der unsere Vision versteht unduns dabei hilft, eine volldigitale, unkompliziertereShopping-Erfahrung zu bieten", sagt Sebastian Wiese, CTO bei getnow."Lebensmittel online einzukaufen ist effizient und ergibt vorallem für wiederkehrende Einkäufe Sinn. Somit freuen wir uns durchdie Digitalisierung von Zahlungsprozessen die Branche auch globalweiter zu unterstützen. Mittlerweile sind so gut wie alleKonsumgüter-Sparten voll digitalisiert, so dass wir einen eindeutigenTrend hin zum Unified Commerce über alle Verkaufskanäle hinweg sehen- hierbei spielt der Online-Lebensmitteleinzelhandel eineentscheidende Rolle", sagt Christian Reindl, Executive Vice PresidentRetail & Consumer Goods bei Wirecard.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über getnow:Der Online-Supermarkt wurde 2015 in Berlin gegründet undbeschäftigt heute ca. 80 Mitarbeiter deutschlandweit. VertraglicherPartner ist die METRO Deutschland GmbH, auf deren Sortiment und Lagerzurückgegriffen wird. Beliefert werden Endverbraucher und auch Kundenaus dem B2B-Segment in 90 Minuten oder zur ausgewählten Wunschzeit.Derzeit ist getnow in München, Berlin und Rheinland vertreten, einedeutschlandweite Expansion ist derzeit in der Umsetzung. Aktuellbefinden sich über 15.000 Produkte im getnow-Sortiment. Anders alsbei vielen anderen Anbietern, bietet getnow neben üblichenSupermarkt-Artikeln auch eine große Auswahl an regionalen undexotischen Obst- und Gemüsesorten, Fleisch in Großmarktqualität,frischen Fisch von Europas längster Fischtheke, sowie Drogerieartikelund Bürobedarf im Lieferservice an. Informationen und einEinkaufserlebnis bei getnow: www.getnow.com. getnow auf LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/getnow-new-gmbh/. getnow auf Xing:https://www.xing.com/companies/getnownewgmbhWirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comgetnow-Medienkontakt:Getnow New GmbHTel.: +49 (0) 89 540 463 001E-Mail: presse@getnow.deOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell