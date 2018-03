Wirecard übernimmt Acquiring für Playa Games, eines der größten Online-Gaming-Unternehmen / Playa Games zählt über 50 Millionen Nutzer und vertraut bei der Zahlungsabwicklung ab sofort auf Wirecard

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim, München (ots) - Wirecard, der globale Innovationstreiberin Sachen digitale Finanzdienstleistung, kann das etablierte deutscheOnline-Gaming-Unternehmen Playa Games GmbH für sich gewinnen. Für denSpieleentwickler und Betreiber von browserbasierten und mobilen Gamessichert der führende globale Anbieter von digitaler Finanztechnologieden reibungslosen Ablauf von Zahlungsvorgängen und bietetKreditkartenakzeptanz und Zahlungsabwicklung aus einer Hand.Playa Games setzt ab jetzt bei Bezahlmethoden wieKreditkartenzahlungen (Visa und Mastercard) und Paysafe auf Wirecard,als auch künftig bei den Zahlarten Sofort Überweisung, Lastschriftund iDeal. Bereits heute profitieren davon unter anderem die über 50Millionen Spieler von Shakes & Fidget, dem derzeit erfolgreichstenSpiel des Gaming-Unternehmens. Und das Online-Game-Business wächststetig weiter: Allein 2,1 Millionen deutsche Game-Enthusiastenkonsumieren laut einer VuMA-Umfrage täglich Spiele im Online-Sektor.Besonders beliebt ist das Spielen im Internet unter den 35- bis49-Jährigen: Rund 30,2 Prozent der Nutzer von Online-Games inDeutschland sind in dieser Altersgruppe. Der Branchen-Umsatz solllandesweit laut Statista bis 2021 über 422 Millionen Euro betragen.Thorsten Rohmann, COO von Playa Games, sagt: "Unser größtesAnliegen im Online-Game-Sektor besteht darin, unseren Kunden stetigdie neuesten Technologien anbieten zu können und den besten Servicezu garantieren. Dank Wirecard haben wir jetzt auch beimZahlungsangebot das nächste Level erreicht.""Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Playa Games.Konsumenten von Online-Games sind eine anspruchsvolle und vor allemwachsende Zielgruppe. Wir sind froh, ihnen einen erstklassigen undsicheren Bezahlservice anzubieten", kommentiert Boris Bongartz, Headof Sales Digital Goods bei Wirecard.Über Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). WeitereInformationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgenSie uns auf Twitter @wirecard.Über Playa Games:Seit über acht Jahren ist die Playa Games GmbH ein unabhängiger,inhabergeführter Spieleentwickler und -publisher. FürPlaya-Games-Spiele haben sich insgesamt mehr als 50 MillionenMenschen angemeldet. Der bekannteste Titel der Firma ist dasBrowserspiel Shakes und Fidget. Eine flache Hierarchie, der direkteDraht zu Experten aus allen Bereichen und ein hohes Maß anAutomatisierung machen die Playa Games GmbH ausgesprochen effizient.Von den Resultaten profitieren die Partner und Spieler - Tag für Tag.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comMedienkontakt Playa Games GmbH:Playa Games GmbHThorsten RohmannTel.: +49 40 767 93 220E-Mail: info@playa-games.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell