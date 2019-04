Wirecard treibt als neues Mitglied im Retailtech Hub von MediaMarktSaturn und Plug and Play Innovationen im Handel voran

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, geht einePartnerschaft mit Retailtech Hub ein, einer digitalenInnovationsplattform, die von MediaMarktSaturn und dem globalenStartup-Ökosystem Plug and Play initiiert wurde. Retailtech Hubverknüpft Start-ups, Einzelhändler, bekannte Marken, Lieferanten undInvestoren mit dem Ziel, zukunftsweisende Innovationen im BereichRetail-Technologie voranzutreiben. Zu den Handelspartnern gehörenunter anderem Marktführer wie Lidl und s.Oliver.Retailtech Hub wurde 2017 gegründet und konzentriert sich darauf,innovative Ideen zu identifizieren und diese über Pilotprojekte indie Welt des Handels zu übertragen. Die Mission ist es, einen offenenErfahrungsaustausch zwischen Unternehmenspartnern zu ermöglichen undStart-ups in einem Mentoring-Programm zu begleiten, um derenEntwicklung und Wachstum voranzutreiben. Im Mittelpunkt derInitiative stehen alle Themen entlang der Wertschöpfungskette vonHandel und Einzelhandel.Im Mittelpunkt der Kooperation steht die digitale Transformationim globalen Handel. Über Partnerschaften und Kooperationen sorgtRetailtech Hub dafür, dass Händler sowie ihre Partner ihreKernstrategien für die Herausforderungen des digitalen Wandelsoptimieren. Dabei nehmen Payment- und Finanzprodukte sowie aufZahlungsströmen basierende Datenauswertungen eine zentrale Rolle ein."Eines unserer Kernziele bei Wirecard ist es, Innovationen zufördern und die Zukunft des Handels rund um Finanztransaktionen zugestalten. Die Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn und Plug and Playbietet uns spannende Ansätze, um neue Geschäftsmodelle zu etablierenund innovative Technologien weiterzuentwickeln. Zielsetzung ist es,dabei immer für Wachstums-Impulse im weltweiten Portfolio derWirecard-Plattform zu sorgen", sagt Jörn Leogrande, EVP WirecardLabs."In einer Zeit, in der der Zahlungsverkehr für Kunden eine sowichtige Rolle spielt, freuen wir uns, Wirecard als neuen Partnerbegrüßen zu dürfen. Unser Ziel ist es, die Welt des Handels mit denbesten Start-ups und digital affinen Unternehmen zu verändern. Alsglobaler Innovationsführer für digitale Finanztechnologie passtWirecard perfekt zu uns. Wir sind gespannt, wie Wirecard spannendenneuen Unternehmen und Technologien mit Rat und Tat zur Seite stehenwird", ergänzt Thorsten Marquardt, Managing Director des RetailtechHubs.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über Retailtech Hub:Der Retailtech Hub ist eine Innovationsplattform, dieEinzelhändler, Marken und ausgewählte Start-ups zusammenbringt, umneue Technologien und digitale Geschäftsmodelle zu testen undeinzuführen. Ermöglicht wird sie durch dieMediaMarktSaturn-Einzelhandelsgruppe in Zusammenarbeit mit dem Plugand Play Tech Center aus dem Silicon Valley und Partnern wie derSchwarz-Gruppe (Muttergesellschaft von Lidl und Kaufland), derImmobilienverwaltungsgesellschaft Aachener Grundvermögen, ders.Oliver-Gruppe, Albert Heijn B.V., der ANWR-Gruppe und nun Wirecard.Kernelemente sind ein dreimonatiges Mentoring-Programm mit besonderemFokus auf Business Development und konkrete Pilotprojekte. Darüberhinaus ist der Retailtech Hub ein Netzwerk für die offeneKommunikation zwischen Handelsunternehmen deren Zulieferern weltweit.www.retailtechhub.comPressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comMedienkontakt Retailtech Hub:Retailtech Hub/ MediaMarktSaturnMonika PietkunTel.: +49 (0) 151 5822 4874E-Mail: pietkunm@mediamarktsaturn.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell