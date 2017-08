Wirecard: Die technische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

die Wirecard-Aktie erfreut in diesem Jahr die Herzen der Anleger. Der Chart unten macht deutlich, warum das so ist. Alleine in diesem Jahr hat die Aktie 68 % an Wertgewinn verzeichnet. Ich hatte sie bereits zu Beginn des Jahres im Rahmen meiner Artikel mehrmals erwähnt und damals auf den technischen Ausbruch aus der bullischen Flagge hingewiesen. Die ersten technischen Ziele hat die Aktie nun aber bereits zuletzt erreicht und sogar überschritten.

Trend überwindet die ersten relevanten Ziele

Die Wahrscheinlichkeit auf weiterhin steigende Kurse bleibt also bestehen. Wer bereits zu den tiefen Kursen gekauft hatte, könnte laufen lassen. Für einen Einstieg würde ich persönlich allerdings nun aber eher eine Korrektur abwarten. Das Problem bei der ganzen Sache ist: Vor allem aus der fundamentalen Betrachtung heraus wird es womöglich nicht so schnell Gründe für eine Korrektur geben, es sei denn, es tritt eine Gesamtmarktschwäche ein. Das ist aber ein Thema für einen anderen Artikel. Hier schauen wir zunächst auf die Markttechnik.

Korrekturphase möglich

Eine kurze Korrekturphase im Rahmen von Gewinnmitnahmen könnte sich im Kursbereich bei 71,50-72 Euro je Aktie ereignen. In diesem Fall bestünde zunächst Potential auf eine Korrektur bis ca. 65 Euro je Aktie. Wird dieser Preisbereich unterschritten, könnte sich eine größere Korrektur anschließen. Über 72 Euro je Aktie könnte sich jedoch der Trend erneut beschleunigen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.