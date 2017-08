Wirecard stürmt weiter nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

die Wirecard-Aktie konnte in den vergangenen Tagen weiter zulegen. Lediglich zum Wochenauftakt wurden einige Gewinne mitgenommen. Am großen Bild ändert sich dennoch nichts. Charttechniker verweisen darauf, dass Wirecard zuletzt ein Allzeithoch nach dem nächsten erobern konnte. Dabei wurden mittlerweile 69,96 Euro erreicht, sodass die Marke von 70 Euro in den kommenden Tagen erobert werden dürfte.

Binnen einer Woche betrug das Kursplus zwar nur 2,5 %, vergrößerte sich indes für die beiden vergangenen Wochen auf bereits 4,5 % und innerhalb des vergangenen Monats auf 7,4 %. Wirecard legte damit überdurchschnittlich stark zu. Gemessen am Jahreseinstandspreis ging es sogar um 68,5 % nach oben. Dies deckt sich mit den fundamentalen Einschätzungen. Wirecard konnte aufgrund guter Zahlen 75 % aller Bankanalysten von einem „Kauf“ überzeugen. 25 % wollen das Papier lediglich „Halten“ und niemand „verkauft“.

Wirecard: Gute Aussichten

Schließlich sind auch technische Analysten vom Potenzial der Aktie überzeugt. Wirecard hat in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen die Signale zum Aufwärtstrend erreicht. Das bedeutet, die Hausse ruht auf breiten Schultern. Der Vorsprung auf den langfristig bedeutenden GD200 beträgt mittlerweile 34 % und ist damit überdeutlich.

Die Aktie ist zweifellos weiterhin im grünen Bereich und nach wie vor auf Rekordfahrt.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.